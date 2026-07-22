Bloqueos en Villa Canales y San Miguel Petapa

Una nueva jornada de bloqueos se mantiene este miércoles, 22 de julio, en el departamento de Guatemala. En esta ocasión, las áreas afectadas se encuentran principalmente en el sur, donde los manifestantes mantienen presencia en diferentes puntos y ya se reportan serias complicaciones para la movilidad vehicular.
De acuerdo con la información recabada, las protestas tienen como objetivo expresar el descontento de los conductores de diferentes tipos de transporte por el aumento a los precios de los combustibles, cuyo galón ya supera los 40 quetzales, tras finalizar la aplicación del subsidio que estuvo vigente en el país.
Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Canales dieron a conocer inicialmente que un grupo de personas cerró el paso en el kilómetro 16 de la ruta entre Álamos y Boca del Monte. En este tramo fueron atravesados varios vehículos sobre la carretera.
"La circulación vehicular presenta serias complicaciones para quienes se dirigen desde Villa Canales hacia la capital y viceversa. Se recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y conducir con precaución", dijo Victoria Orantes, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad.
Momentos después, se confirmó que también fue bloqueado el paso de la ruta de Rustrián Chichimecas, por lo que se sugirió no usar Chichimecas como ruta alterna debido a los bloqueos.
"El paso se está totalmente interrumpido, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos", añadió la funcionaria municipal.
Cierres en San Miguel Petapa
La PMT de San Miguel Petapa explicó que los conductores de mototaxis, autobuses colectivos, transporte pesado y vehículos particulares mantienen bloqueado el paso en al menos dos puntos, siendo estos:
- Ruta Hincapié Santa Inés, desde bulevard Villa Hermosa y la colonia Los Álamos.
- Ruta principal de Prados de Villa Hermosa, sector 11 e ingreso al paso a desnivel del sector.
"Como rutas alternas podría tomar la calzada Raúl Aguilar Batres hacia bulevar El Frutal, desde la Central de Mayoreo, o bien hacia el centro de Villa Nueva para utilizar la Calle Real", expresó Alison Campos, portavoz de la PMT de ese municipio.