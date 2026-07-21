Gobierno evaluará nuevo apoyo económico por alza de combustibles

El ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios Torres, anunció que ante los episodios de alta volatilidad en los precios del petróleo y de los combustibles refinados, los ministros involucrados con coordinación de la presidencia, se reunirán para establecer la posibilidad de un nuevo apoyo económico para el beneficio de la población.
A través de un video divulgado en las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Barrios Torres, indicó que de ser procedente se presentará la iniciativa ante el Congreso de la República.
El MEM mantiene un monitoreo permanente del mercado nacional e internacional para promover la transparencia garantizar el abastecimiento y mantener informada a la población", indicó el titular de dicha cartera.
El Ministerio de Energía y Minas indicó que las recientes tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan generando incertidumbre en los mercados internacionales de hidrocarburos, provocando episodios de alta volatilidad en los precios del petróleo y de los combustibles refinados.
Las interrupciones y riesgos para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, han incrementado las preocupaciones sobre el abastecimiento energético global y han impulsado al alza las cotizaciones internacionales.
Dicha cartera agregó que en los últimos días, el precio internacional del petróleo y sus derivados han experimentado fuertes variaciones en respuesta a la evolución del conflicto.
"Para Guatemala, siendo un país cien por ciento importador, las variaciones en los precios internacionales representan un factor determinante en la formación de los precios internos de los combustibles; cualquier incremento sostenido en los costos de adquisición puede reflejarse en los precios al consumidor, dependiendo de factores como los inventarios disponibles, los costos logísticos, el tipo de cambio, seguros, y la dinámica propia del mercado nacional.", indicó el MEM.