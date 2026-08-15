 Cruz Azul vence a Atlante y se mete en zona de clasificación
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Ana Lucía Martínez mantiene su regularidad y nivel con Cruz Azul

Una nueva victoria de las “Azules” coloca al equipo de la guatemalteca Analú como uno de los clubes protagonistas en la liga femenil de México.

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Equipo de Ana Lucía Martínez vence al Atlante
Equipo de Ana Lucía Martínez vence al Atlante / FOTO: @AzulFemenil
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El Cruz Azul Femenil, donde juega la guatemalteca Ana Lucía Martínez, derrotó el viernes por 3-1 al Atlante para meterse en zona de clasificación de su grupo en el arranque de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 del futbol de México femenino.

Daniela Calderón, dos veces, y Liliana Rodríguez convirtieron por las celestes, en tanto que la estadounidense Ricshya Walker descontó por las visitantes.

Cruz Azul, que tuvo la posesión de la pelota 57-43 a su favor en la primera mitad, presionó en el arranque y en el minuto 8 tomó ventaja con un gol de Calderón, quien tocó a puerta un pase de Desiree Mendoza y lo metió en la red.

Atlante emparejó las acciones y cerró mejor, pero careció de contundencia, sobre todo en el minuto 39, cuando Walker disparó por encima del arco con la guardameta Melany Villeda fuera de su lugar.

Cruz Azul confirma triunfo

En la segunda mitad los dos cuadros dejaron ir oportunidades de gol. En el minuto 51 la salvadoreña Brenda Cerén estrelló una pelota en el palo y dejó con vida a un Atlante persistente, que siguió en busca de la igualada y la logró en el 66 con un cabezazo de Walker.

Cruz Azul mejoró. En el minuto 81, Alejandra Lomelí apareció por la banda derecha y le puso una asistencia a Rodríguez, quien desde fuera del área convirtió de volea, el 2-1, ventaja ampliada en el 90 con un cabezazo de Calderón.

Las Azules, goleadas por 10-0 el pasado fin de semana por América, llegaron a dos triunfos, una derrota y seis puntos para colocarse en el cuarto lugar del grupo A, con las mismas unidades del líder Tigres UANL, con un partido pendiente.

Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azul

La futbolista guatemalteca volvió a responder en los momentos importantes y selló el triunfo de Cruz Azul sobre Atlas con un gol en el último minuto.

Complemento de la jornada

La tercera jornada del Apertura continuará este sábado, cuando el campeón América, dirigido por el entrenador español Ángel Villacampa, líder de la del grupo B, recibirá al Puebla con el propósito de mantener su paso perfecto con dos triunfos en dos salidas, 13 goles a favor y ninguno en contra.

También este sábado, el Pachuca de las brasileñas Aline Gomes y Eudimilla de Sousa recibirá a las Pumas UNAM de la española Andrea Pereira; el Tigres UANL al Juárez FC y el Tijuana al Necaxa.

El domingo, las chicas de Guadalajara jugarán en su estadio con el San Luis y el lunes concluirá la jornada con los partidos León-Querétaro, Toluca-Atlas y Santos Laguna-Monterrey.

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Cruz Azul vence al Atlante y se mete en zona de clasificación - @AzulFemenil

*Información EFE.

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