 Asamblea oficializa nacimiento del partido político Firmes
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Asamblea oficializa el nacimiento del partido político Firmes

Durante el desarrollo de una Asamblea Nacional, fue oficializada la nueva agrupación política llamada Firmes.

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El partido FIRMES celebró su Asamblea Nacional en la zona 10 capitalina., Dayana Rashón.
El partido FIRMES celebró su Asamblea Nacional en la zona 10 capitalina. / FOTO: Dayana Rashón.
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El nuevo partido político llamado "Firmes" celebró su Asamblea Nacional durante este sábado, 15 de agosto de 2026, con la presencia de varias figuras públicas, entre las que se destacaron el expresidente, Alfonso Portillo y la diputada Evelyn Morataya. Durante el evento, también fue electo Elmer Joel Ramos y Ramos como secretario general.

Los integrantes de la agrupación política dieron a conocer detalles acerca de la organización, nombre y emblema del partido, durante la actividad celebrada en un hotel de la zona 10 capitalina. Cabe destacar que dentro de los personajes que están dentro del partido también figura el diputado y expresidente del Congreso Nery Ramos.

En las redes sociales ya se puede visitar el sitio oficial del partido político Firmes, donde se ubica una publicación con el logotipo de la agrupación y una invitación a afiliarse. Cabe destacar que el logotipo está conformado por hexágono de color rojo oscuro o rojo vino, con un caballo blanco en el centro.

En un discurso, Morataya destacó que el partido está conformado por personas que no han participado en política, por lo que agradeció la confianza de las personas que decidieron confiar en el partido Firmes. "Nosotros no venimos a servir sándwiches y café, venimos a dirigir nuestro país", agregó.

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Firmes destaca la figura de Portillo y critica a Arévalo

La congresista también destacó la figura de varias mujeres del país, quienes integran el partido político y mencionó a otras que emprendieron en la política por medio de esta agrupación, asegurando que "nos son relleno, ni bulto".

Morataya destacó al expresidente, Alfonso Portillo, relatando algunas anécdotas, pero asegurando que durante su gestión los guatemaltecos tenían acceso a los productos de la canasta básica. En contraste, criticó al mandatario, Bernardo Arévalo, sin mencionarlo, porque aseguró que en la actualidad "pareciera que no tenemos presidente".

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El partido FIRMES celebró su Asamblea Nacional en la zona 10 capitalina. - Dayana Rashón.

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