Previa Arsenal-Manchester City - Community Shield 2026

El fútbol inglés levanta oficialmente el telón competitivo este domingo con la disputa de la Community Shield, que enfrentará al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, y al Manchester City, ganador de la FA Cup. El encuentro, marcará además el inicio de una nueva etapa para los ‘citizens’, ahora dirigidos por el italiano Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola.
Las fuerzas parecen haberse equilibrado en la cima del fútbol inglés. El Arsenal de Mikel Arteta llega como campeón de la Premier después de poner fin a una espera de 22 años y con la continuidad como una de sus principales fortalezas. Martin Ødegaard y Declan Rice seguirán siendo piezas fundamentales de un equipo que ha incorporado a Bruno Guimarães y Christos Tzolis para reforzar una plantilla que también viene de alcanzar la final de la Liga de Campeones. En pretemporada, los ‘gunners’ derrotaron al Girona, aunque también sufrieron ante el Betis y el Borussia Dortmund, antes de cerrar su preparación con un empate frente al Como y una victoria en penaltis.
Arsenal vs. Manchester City: duelo de alto voltaje
Del otro lado estará un Manchester City que afronta una transformación importante, pero que llega con buenas sensaciones tras una pretemporada en la que no conoció la derrota. El conjunto de Maresca empató frente al Inter de Milán y el Atlético de Madrid, resultados que alimentan la expectativa alrededor de su nuevo proyecto.
El técnico italiano dejó claro que no considera la Community Shield un simple compromiso de preparación: "Cuando hay un título y una final en juego, siempre intentas ganar el partido", afirmó, con la intención de conquistar su primer trofeo al frente del conjunto mancuniano. Arteta, por su parte, elogió a Guardiola, a quien considera "el mejor entrenador de la historia del fútbol".
Los antecedentes recientes favorecen al City, que se impuso al Arsenal en la Copa de la Liga y en el último enfrentamiento liguero de la pasada temporada. En los cinco duelos más recientes entre ambos, los ‘sky blues’ suman tres victorias, por una del Arsenal y un empate. Sin embargo, el precedente más reciente en la Community Shield sonríe a los londinenses, que derrotaron al City en la edición de 2023. El Arsenal buscará así ampliar su palmarés en un torneo que ha conquistado en 17 ocasiones, mientras que el Manchester City suma siete títulos y aspira a comenzar su nueva era con un trofeo.