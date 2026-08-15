Violencia y armas empañan desfile hípico de Chiquimula

El video de un hecho de violencia, que incluyó el uso de armas de fuego en el desfile hípico de Chiquimula, se hizo tendencia este sábado, 15 de agosto de 2026. Según lo que evidencia el clip, un caballista habría reaccionado de forma violenta en contra de un hombre que se acercó a él.
Las armas no deben ser utilizadas para intimidar, resolver diferencias o responder ante una provocación", opinaron vecinos de Chiquimula.
En medio del altercado, el arma de fuego que portaba el sujeto habría sido arrebatada y, con la intervención de otra persona, el hombre terminó siendo golpeado y en el piso. Se desconocen las causas del ataque violento que ocurrió a plena luz del día y frente a cientos de vecinos que observaban la actividad propia de las tradiciones locales.
Entre los vecinos de Chiquimula se reavivó el debate y muchos reaccionaron, sin dar su nombre por temor a represalias, que este tipo de hechos les hace cuestionar si: ¿Es necesario portar un arma de fuego en actividades públicas y, peor aún, permitir que una discusión termine en violencia?
Algunos pensadores de este departamento consideraron que "un momento de enojo puede convertirse en una tragedia cuando hay un arma de por medio". "Lo ocurrido debe servir como llamado de atención, porque la convivencia y la seguridad de todos requieren responsabilidad, prudencia y, sobre todo, evitar que las diferencias personales terminen poniendo vidas en riesgo", consideraron vecinos.
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Lo que se evidencia en el clip captado en Chiquimula
El video comienza con un hombre vestido con blanco, pantalón negro, sombrero y botas vaqueras jalando un caballo en medio del desfile, donde se destaca música alegre y cientos de personas viendo el paso de diferentes ejemplares. Sin embargo, de un momento a otro se genera un altercado porque otro hombre, vestido de negro, se acerca al primero mencionado para entablar una conversación, por lo que el primero de los mencionados reacciona lanzando una manada al aire y asustando al animal que va jalando.
Posteriormente llega otro hombre montando a caballo y se reaviva la trifulca, porque los implicados se incorporan a la calle, pero el pelito continúa e incluso el hombre de negro le arrebata una pistola al de blanco, generando una pelea callejera.
Peligro en desfile hípico de Chiquimula
El pleito se volvió peligroso para todos los presentes porque tras los alegaros, dos hombres se acercan al personaje de blanco, lo golpean y lo derriban al suelo. En la revuelta, el hombre de blanco trata de sacar otra pistola, pero los otros dos sujetos lo detienen y lo reducen al orden.
A la escena se une otro hombre montando a caballo y vestido de blanco, al que le entregan el arma que se le retiró al primero de los mencionados.