Esme la Chapina: Revelan su Verdadera Nacionalidad

La creadora de contenido Esmeralda Sanabria, mejor conocida como Esme la Chapina, sorprendió a sus seguidores al revelar que cuenta con dos nacionalidades, un dato que hasta ahora no había compartido públicamente y que llamó la atención por el nombre con el que se ha dado a conocer en redes sociales.
La revelación ocurrió a través de un video publicado en sus redes sociales, donde contó que recientemente viajó a El Salvador para acompañar a su abuela durante el trámite de su Documento Único de Identidad (DUI). Durante el viaje, Esme decidió aprovechar la visita para realizar también el proceso correspondiente a su propio documento.
Según explicó, su madre siempre le había dicho que había nacido en El Salvador, pero durante años no creyó que fuera cierto. Sin embargo, al realizar el trámite del DUI pudo comprobar oficialmente que efectivamente nació en ese país.
Esme mostró en el video el documento que recibió ese mismo día y explicó que también posee su Documento Personal de Identificación (DPI) de Guatemala, país donde creció y con el que se siente plenamente identificada.
La creadora describió el proceso para obtener su DUI como una experiencia positiva y destacó que el trámite fue rápido, además de que pudo recibir el documento ese mismo día.
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Esme se siente completamente guatemalteca
La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, principalmente porque Esme se ha dado a conocer en redes sociales como "Esme la Chapina", una identidad que refleja su vínculo con Guatemala.
Ante los comentarios y la reacción de sus seguidores, la creadora aprovechó para explicar que, aunque nació en El Salvador, se siente completamente guatemalteca por la forma en que creció y por el vínculo que mantiene con el país.
"Ahora puedo decirles que soy mitad salvadoreña y mitad guatemalteca, pero me siento orgullosa de mi hermosa Guatemala", expresó Esme al compartir esta parte desconocida de su historia.