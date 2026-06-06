 Analu Martínez gana premio a Jugadora del Torneo en México
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Ana Lucía Martínez gana el premio a la 'Jugadora del Torneo' en México

El talento y la constancia de Ana Lucía Martínez volvieron a ser reconocidos en México, donde ganó por segundo torneo consecutivo el premio a la 'Mejor Jugadora'.

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Ana Lucía Martínez volvió a anotar con Cruz Azul - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez volvió a anotar con Cruz Azul / FOTO: Cruz Azul
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Ana Lucía Martínez continúa consolidándose como una de las futbolistas guatemaltecas más destacadas en el ámbito internacional. La delantera nacional fue reconocida como la 'Jugadora del Torneo' del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, una distinción que premia su sobresaliente rendimiento durante la competición. Martínez fue pieza clave para que Cruz Azul alcanzara las semifinales del campeonato, reafirmando su importancia dentro del conjunto celeste.

La elección de la ganadora se realizó mediante una votación abierta en el sitio web oficial de la Liga MX Femenil. Una vez más, la futbolista guatemalteca recibió el respaldo de los aficionados y se convirtió en la más votada entre las candidatas. Este reconocimiento adquiere un valor especial, ya que se trata de la segunda ocasión consecutiva en que obtiene el galardón, después de haber sido distinguida también como la mejor jugadora del Torneo Apertura 2025.

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Celebración de Ana Lucía Martínez en el Estadio Jalisco - Cruz Azul Femenino

Ana Lucía Martínez sigue destacando en México

Desde su llegada a Cruz Azul hace aproximadamente un año, Ana Lucía Martínez ha dejado una huella importante en el fútbol mexicano. La atacante arribó al club tras una exitosa etapa en Monterrey, donde logró conquistar dos títulos de liga. Su experiencia, liderazgo y capacidad ofensiva han sido fundamentales para el crecimiento competitivo de las celestes, convirtiéndola en una de las figuras más influyentes del campeonato.

Tras conocerse el resultado de la votación, la seleccionada guatemalteca compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales. "Sin mi equipo y sin su apoyo esto no sería posible. Detrás de un esfuerzo individual debe haber un grupo que respalde. Gracias por reconocer mi esfuerzo", expresó Martínez. Con este nuevo reconocimiento, la futbolista chapina sigue engrandeciendo su trayectoria y dejando en alto el nombre de Guatemala en una de las ligas más competitivas del continente.

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