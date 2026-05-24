 Analu Martínez participó en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO
Deportes

Ana Lucía Martínez participó en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO

La futbolista guatemalteca estuvo presente en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO en Oslo, Noruega, un espacio de diálogo sobre el futuro del fútbol femenino.

Compartir:
Ana Lucía Martínez participó en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO - FIFPRO
Ana Lucía Martínez participó en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO / FOTO: FIFPRO

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez formó parte de la Cumbre de Jugadoras FIFPRO 2026, un evento internacional celebrado en Oslo, Noruega, que reunió a 17 futbolistas profesionales para debatir sobre el futuro del fútbol femenino y las problemáticas que enfrentan las jugadoras alrededor del mundo. La actividad se desarrolló los días 22 y 23 de mayo, en el marco de la final de la UEFA Champions League Femenina, torneo en el que el Barcelona conquistó su cuarto título tras imponerse en la capital noruega.

La cumbre, organizada por FIFPRO, tuvo como principal objetivo abrir espacios de diálogo entre futbolistas y representantes del organismo internacional para abordar temas fundamentales relacionados con el desarrollo del balompié femenino. Entre los asuntos discutidos destacaron los convenios colectivos, los estándares laborales, la protección de la maternidad, la salud de la mujer y el calendario internacional de partidos, aspectos que continúan siendo prioritarios para las jugadoras profesionales.

Ana Lucía Martínez representó al futbol femenino guatemalteco

Durante las jornadas, las participantes compartieron experiencias y perspectivas sobre las distintas realidades que viven en sus respectivos países y clubes. Las sesiones colaborativas permitieron que las futbolistas contribuyeran directamente al trabajo de promoción y defensa de derechos que impulsa FIFPRO a nivel mundial. La presencia de Ana Lucía Martínez representó un importante reconocimiento para el fútbol guatemalteco, ya que la delantera continúa consolidándose como una de las referentes de la región dentro y fuera de las canchas.

"Estar cerca de otras jugadoras profesionales es importante porque aprendes de sus experiencias. A veces no conocemos completamente los antecedentes o la historia del fútbol femenino, por lo que tener esas conversaciones es valioso", expresó Ana Lucía Martínez en declaraciones compartidas por FIFPRO. 

Entre las figuras destacadas que participaron en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO 2026 estuvieron la inglesa Lucy Bronze, actualmente jugadora del Chelsea y exintegrante del Barcelona, además de la italiana Elena Linari y la camerunesa Michaela Abam, entre otras representantes del fútbol internacional. El evento reafirmó el crecimiento y la relevancia del fútbol femenino, así como la necesidad de seguir creando espacios que permitan escuchar la voz de las protagonistas del deporte.

En Portada

Municipal es campeón y logra la copa 33 en Quetzaltenango t
Deportes

Municipal es campeón y logra la copa 33 en Quetzaltenango

04:21 PM, Mayo 23
Juan Francisco Sandoval denuncia alusiones intimidatorias de un fiscal del MPt
Nacionales

Juan Francisco Sandoval denuncia "alusiones intimidatorias" de un fiscal del MP

03:12 PM, Mayo 23
Atacan a balazos a agentes de la PNC en San Lorenzo, Suchitepéquezt
Nacionales

Atacan a balazos a agentes de la PNC en San Lorenzo, Suchitepéquez

04:53 PM, Mayo 23
Tiroteo en zona de la Casa Blanca deja un muerto y un heridot
Internacionales

Tiroteo en zona de la Casa Blanca deja un muerto y un herido

07:47 PM, Mayo 23
Encuentran muerto a reconocido actor de Netflix tras días desaparecidot
Farándula

Encuentran muerto a reconocido actor de Netflix tras días desaparecido

11:23 AM, Mayo 23

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar