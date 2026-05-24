Analu Martínez participó en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO

La futbolista guatemalteca Ana Lucía Martínez formó parte de la Cumbre de Jugadoras FIFPRO 2026, un evento internacional celebrado en Oslo, Noruega, que reunió a 17 futbolistas profesionales para debatir sobre el futuro del fútbol femenino y las problemáticas que enfrentan las jugadoras alrededor del mundo. La actividad se desarrolló los días 22 y 23 de mayo, en el marco de la final de la UEFA Champions League Femenina, torneo en el que el Barcelona conquistó su cuarto título tras imponerse en la capital noruega.
La cumbre, organizada por FIFPRO, tuvo como principal objetivo abrir espacios de diálogo entre futbolistas y representantes del organismo internacional para abordar temas fundamentales relacionados con el desarrollo del balompié femenino. Entre los asuntos discutidos destacaron los convenios colectivos, los estándares laborales, la protección de la maternidad, la salud de la mujer y el calendario internacional de partidos, aspectos que continúan siendo prioritarios para las jugadoras profesionales.
Ana Lucía Martínez representó al futbol femenino guatemalteco
Durante las jornadas, las participantes compartieron experiencias y perspectivas sobre las distintas realidades que viven en sus respectivos países y clubes. Las sesiones colaborativas permitieron que las futbolistas contribuyeran directamente al trabajo de promoción y defensa de derechos que impulsa FIFPRO a nivel mundial. La presencia de Ana Lucía Martínez representó un importante reconocimiento para el fútbol guatemalteco, ya que la delantera continúa consolidándose como una de las referentes de la región dentro y fuera de las canchas.
"Estar cerca de otras jugadoras profesionales es importante porque aprendes de sus experiencias. A veces no conocemos completamente los antecedentes o la historia del fútbol femenino, por lo que tener esas conversaciones es valioso", expresó Ana Lucía Martínez en declaraciones compartidas por FIFPRO.
Entre las figuras destacadas que participaron en la Cumbre de Jugadoras FIFPRO 2026 estuvieron la inglesa Lucy Bronze, actualmente jugadora del Chelsea y exintegrante del Barcelona, además de la italiana Elena Linari y la camerunesa Michaela Abam, entre otras representantes del fútbol internacional. El evento reafirmó el crecimiento y la relevancia del fútbol femenino, así como la necesidad de seguir creando espacios que permitan escuchar la voz de las protagonistas del deporte.