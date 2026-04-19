 El mensaje de Ana Lucía Martínez tras el adiós de Guatemala
Deportes

El mensaje de Ana Lucía Martínez tras el adiós de Guatemala al sueño mundialista

"Me hubiera gustado que la historia fuera distinta", dijo Ana Lucía Martínez tras la caída ante Costa Rica, en un mensaje cargado de muchas emociones.

Compartir:
Ana Lucía Martínez, capitana y referente de la Selección Femenina de Guatemala - FFG
Ana Lucía Martínez, capitana y referente de la Selección Femenina de Guatemala / FOTO: FFG

La eliminación de la Selección Femenina de Guatemala en las clasificatorias de Concacaf rumbo al premundial dejó una profunda herida en el entorno del fútbol nacional. La derrota 3-0 ante Costa Rica no solo significó el fin del sueño mundialista, sino también un duro golpe emocional para un grupo que había depositado grandes expectativas en esta etapa. En medio de la frustración, la capitana Ana Lucía Martínez asumió la responsabilidad de hablar públicamente, reflejando el sentir de todo el equipo.

"Es un sueño que siempre he tenido, ver a Guatemala en lo más alto, competir con los de arriba, estar en un mundial", expresó Martínez al iniciar su mensaje, evidenciando la ilusión que ha guiado su carrera. La delantera, referente indiscutible del fútbol femenino guatemalteco, no ocultó el dolor por el resultado adverso. "Siento mucho el resultado y a lo mejor no se reflejó el esfuerzo y sí, estamos fuera y nos duele muchísimo pero nada nos quita el orgullo de vestir esta camisola y de intentarlo una y otra vez", añadió con honestidad.

El mensaje de Ana Lucía Martínez

Más allá del marcador, el mensaje de la capitana estuvo cargado de agradecimiento y reflexión. "Gracias a quienes apoyan siempre, esa energía siempre ayuda para seguir adelante. Lo siento mucho de verdad, me hubiera gustado que la historia fuera distinta. Esta eliminatoria me dejó un gran aprendizaje profesional y personal; espero tomarlo como un motor para seguir luchando", manifestó en sus redes sociales. 

El cierre de su declaración dejó ver la unión interna del grupo: "Gracias al equipo por su esfuerzo porque sólo nosotras sabemos todo lo que hemos pasado". A sus 36 años, Martínez podría haber disputado sus últimos partidos eliminatorios con la Azul y Blanco, lo que añade un matiz especial a este episodio.

Pese a su destacada actuación ante Costa Rica, el resultado no acompañó, confirmando que, en el fútbol, el esfuerzo individual no siempre basta. Aun así, su legado permanece intacto: si alguien lo intentó y luchó por Guatemala hasta el final, fue ella, aunque, como dice el dicho, una sola golondrina no hace la primavera.

En Portada

Presidenta de la CC convoca a las primeras sesiones del plenot
Nacionales

Presidenta de la CC convoca a las primeras sesiones del pleno

04:19 PM, Abr 18
Organizaciones sociales exigen candidatos honorables para el MPt
Nacionales

Organizaciones sociales exigen candidatos honorables para el MP

07:53 PM, Abr 18
Guatemala se despide del Mundial y de Juegos Olímpicost
Deportes

Guatemala se despide del Mundial y de Juegos Olímpicos

07:51 PM, Abr 18
Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina t
Internacionales

Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina

02:51 PM, Abr 18
El mensaje de Ana Lucía Martínez tras el adiós de Guatemala al sueño mundialistat
Deportes

El mensaje de Ana Lucía Martínez tras el adiós de Guatemala al sueño mundialista

07:33 AM, Abr 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesNoticias de GuatemalaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos