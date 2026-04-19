El mensaje de Ana Lucía Martínez tras el adiós de Guatemala

La eliminación de la Selección Femenina de Guatemala en las clasificatorias de Concacaf rumbo al premundial dejó una profunda herida en el entorno del fútbol nacional. La derrota 3-0 ante Costa Rica no solo significó el fin del sueño mundialista, sino también un duro golpe emocional para un grupo que había depositado grandes expectativas en esta etapa. En medio de la frustración, la capitana Ana Lucía Martínez asumió la responsabilidad de hablar públicamente, reflejando el sentir de todo el equipo.
"Es un sueño que siempre he tenido, ver a Guatemala en lo más alto, competir con los de arriba, estar en un mundial", expresó Martínez al iniciar su mensaje, evidenciando la ilusión que ha guiado su carrera. La delantera, referente indiscutible del fútbol femenino guatemalteco, no ocultó el dolor por el resultado adverso. "Siento mucho el resultado y a lo mejor no se reflejó el esfuerzo y sí, estamos fuera y nos duele muchísimo pero nada nos quita el orgullo de vestir esta camisola y de intentarlo una y otra vez", añadió con honestidad.
El mensaje de Ana Lucía Martínez
Más allá del marcador, el mensaje de la capitana estuvo cargado de agradecimiento y reflexión. "Gracias a quienes apoyan siempre, esa energía siempre ayuda para seguir adelante. Lo siento mucho de verdad, me hubiera gustado que la historia fuera distinta. Esta eliminatoria me dejó un gran aprendizaje profesional y personal; espero tomarlo como un motor para seguir luchando", manifestó en sus redes sociales.
El cierre de su declaración dejó ver la unión interna del grupo: "Gracias al equipo por su esfuerzo porque sólo nosotras sabemos todo lo que hemos pasado". A sus 36 años, Martínez podría haber disputado sus últimos partidos eliminatorios con la Azul y Blanco, lo que añade un matiz especial a este episodio.
Pese a su destacada actuación ante Costa Rica, el resultado no acompañó, confirmando que, en el fútbol, el esfuerzo individual no siempre basta. Aun así, su legado permanece intacto: si alguien lo intentó y luchó por Guatemala hasta el final, fue ella, aunque, como dice el dicho, una sola golondrina no hace la primavera.