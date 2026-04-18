 Guatemala se despide del Mundial y de Juegos Olímpicos
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Guatemala se despide del Mundial y de Juegos Olímpicos

En el partido, Karla Maya, directora técnica de las chapinas fue expulsada tras una acción irresponsable de la costarricense.

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Selección de Guatemala que cayó ante Costa Rica
Selección de Guatemala que cayó ante Costa Rica / FOTO: FFG

Esta noche, la Selección Nacional de Guatemala mayor femenina, que dirige la costarricense Karla Maya, vio cómo sus sueños de seguir en el camino eliminatorio hacia su primera clasificación a una Copa del Mundo y Juegos Olímpicos se desvanecieron ante Costa Rica.

En la última fecha de las Clasificatorias W Concacaf 2026, eliminatoria que daba acceso al Campeonato W Concacaf 2027 (Premundial), Guatemala llegaba con la presión de ganar sí o sí para avanzar a la fase final.

El escenario deportivo fue el estadio Nacional de Costa Rica en La Sabana, San José, Costa Rica, el cual fue afectado por una leve lluvia previo y durante los primeros minutos del partido. 

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Guatemala pone futbol, pero Costa Rica los goles 

Durante la primera parte, Guatemala superó en su nivel futbolístico a Costa Rica, pero el gol lo puso el cuadro local tras una falla de la propia Selección Nacional.

La primera llegada ocurrió en los primeros segundos del juego y fue una pelota a la base de la portería costarricense, lo que abría las puertas a soñar en ese partido. Y esos sueños se reforzaron tras los ataques guatemaltecos, que tuvo en Ana Lucía Martínez a su mejor jugadora.

La propia "Analú" tuvo tres jugadas claras de gol durante la primera parte, pero con atajadas sensacionales y monumentales de Daniela Solera, portera rica, ahogó los goles para las connacionales. Pero fue Gloriana Villalobos la que puso a los 12 minutos de partido el 1-0 a favor de las costarricenses.  

Un momento clave del partido, además de las intervenciones milagrosas de Solera, fue la expulsión de Karla Maya, la directora técnica de Guatemala. Una jugada que terminó en servicio lateral para Costa Rica terminó por sacar del partido a la DT de origen costarricense.

Maya tomó el esférico y lo pateó lejos de la ubicación de Priscila Chinchilla, quien buscaba reanudar el juego de forma rápida. Esa acción de interrumpir la fluidez del partido fue sancionada por la árbitra estadounidense Ekaterina Koroleva, quien mostró la tarjeta roja a la técnica de la "Bicolor", que tuvo que seguir dirigiendo desde el palco del estadio.   

Costa Rica elimina a Guatemala 

Para el arranque la segunda mitad, Guatemala hizo una variante: Retiró a María Monterroso e hizo ingresar a Betzael Contreras. Más adelante, también ingresó Savianna Gómez por Kellin Mayén.

Las variantes no les funcionaron a las guatemaltecas y para el 62 cayó el gol de la sentencia condenatoria: Anotación Sheika Scott, quien hizo una jugada individual y tras el remate a puerta fue levemente desviado el esférico por Samantha López. Fue el 2-0, resultado que obligaba a Guatemala a marcar tres tantos, situación que no ocurrió.

En el 68, a Guatemala se le anuló un gol de por posición adelantada de Andrea Álvarez, aunque a Costa Rica también se le había anulado una jugada por posición ilícita de María Paula Salas cuando había sido el minuto 53. 

El 3-0 fue anotado al 88 por Priscila Chinchilla; al final, Guatemala cayó ante la favorita Costa Rica y se despide de un proceso eliminatorio.

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