Karla Maya: "Queremos hacer historia" en Costa Rica

Karla Maya, la técnica costarricense que está al frente de la Selección Nacional de Guatemala (mayor femenina), se refirió al último partido que sostendrá la "Bicolor" frente a su similar de Costa Rica por el boleto al Premundial Concacaf W 2027, el cual dará más adelante clasificaciones al Mundial y a Juegos Olímpicos.
Mediante una entrevista socializada por la Federación de Futbol de Guatemala, Karla Maya se refirió a tres temas importantes: Cómo analiza el duelo ante Costa Rica, cómo fue la preparación para este juego y el tema de las legionarias.
"Va a ser un juego cerrado y complicado, pero el equipo tiene la suficiente actitud, y hoy más que nunca, están más comprometidas con lo que se está trabajando. Creo que con el equipo hemos logrado una gran unión y tenemos muchas posibilidades de buscar hacer un buen partido y buscaremos salir con la victoria", analizó Karla Maya previo al juego ante las costarricenses de este sábado 18 de abril.
Sobre la preparación de la Selección Nacional mayor femenina, Karla Maya explicó: "No hemos tenido ningún torneo de alguna forma oficial, solo un par de fechas FIFA, pero por ahí fuimos encontrando y buscando cuál era el mejor sistema para este equipo y para las jugadoras con las que contábamos, y sí, ahí fue un parteaguas para nosotros de saber qué jugadoras estaban en su mejor momento y nivel. Para nosotras fue un torneo donde tuvimos la fortuna de hacer unos experimentos, pero todo salió bien y a favor, y pudimos definir un sistema mucho más claro".
Sobre las legionarias
La Selección Nacional de Guatemala tiene actualmente un grupo de jugadoras legionarias de primer nivel, que se espera aporten su máximo conocimiento para ayudar a la "Azul y Blanco" salir adelante del último obstáculo que tienen las chapinas previo al Premundial 2026.
"Queremos hacer historia, esa es la frase desde un inicio desde que tomamos las riendas de esta Selección, porque sabemos la calidad y talento de cada una de las jugadoras", expresó Karla Maya.
La directora técnica de las guatemaltecas asegura: "Hoy, el grueso del equipo de las jugadoras juega en diferentes ligas a nivel internacional, en las mejores ligas del mundo y eso también tendría que, en algún momento, darnos estos buenos resultados que hemos ido acumulando en la eliminatoria. Queremos cerrar con un broche de oro".
Sobre las legionarias, Maya informó: "Todas viene en muy buen estado físico y en su mejor momento; esto por su puesto beneficia no solo a ellas sino al grupo".
#VamosGuate?? | Karla Maya, directora técnica de la Selección Nacional de Guatemala -mayor femenina-, se refiere al duelo del próximo sábado ante Costa Rica por el boleto al Premundial de Concacaf. ? FFG.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 16, 2026
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Por el boleto al Premundial 2026
Las Clasificatorias W de Concacaf 2025-2026 siguen su desarrollo, y Guatemala visita este sábado 18 de abril a Costa Rica para cerrar la actividad del grupo C, donde las líderes son las costarricenses.
Para Guatemala no hay mañana, las chapinas están obligadas a ganar para terminar como primeras de grupo y asegurarse su presencia en el Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial), el cual contará con ocho selecciones. Un empate o derrota le dará a Costa Rica el único boleto disponible en este sector.
El Campeonato W de Concacaf 2027 (Premundial) será la duodécima edición del torneo organizado por la Concacaf. El torneo final se jugará en una sede por confirmar en noviembre de 2026.
El Premundial servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2027 y para el Torneo Olímpico de futbol femenino de Los Ángeles 2028.
La Concacaf dispone de cuatro plazas directas al Mundial femenino de Brasil 2027 y dos más al repechaje intercontinental. Para los Juegos Olímpicos, tres equipos clasificarán y serán los representantes de la confederación, además de Estados Unidos, quien clasificó en calidad de anfitriona.