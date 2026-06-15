 ¿Gaspi Predijo Su Muerte? Videos Que Desatan Teorías

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¿Gaspi predijo su muerte? Los videos que alimentan una inquietante teoría

La muerte de Gaspi sigue generando conmoción. Tras el accidente aéreo que acabó con su vida en Brasil, miles de fans comenzaron a revisar sus antiguos videos y encontraron coincidencias que han dado origen a una inquietante teoría viral.

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Muerte de Gaspi, Redes sociales
Muerte de Gaspi / FOTO: Redes sociales
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La repentina muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi, continúa generando conmoción entre millones de seguidores en América Latina. El influencer de 23 años falleció el pasado 14 de junio en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también perdieron la vida el músico estadounidense Oliver Tree y el director audiovisual Lucas Vignale.

Mientras familiares, amigos y seguidores intentan asimilar la tragedia, una teoría viral comenzó a tomar fuerza en redes sociales. Decenas de usuarios aseguran haber encontrado señales y coincidencias en antiguos videos de Gaspi que, según ellos, parecen anticipar el fatal desenlace.

Foto embed
Oliver Tree y Gaspi - Instagram

El accidente que conmocionó a internet

La noticia de la muerte de Gaspi sorprendió a sus seguidores durante la mañana del domingo. El joven influencer viajaba en una de las aeronaves involucradas en la colisión de dos helicópteros ocurrida en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

La tragedia dejó seis víctimas mortales y rápidamente se convirtió en noticia internacional debido a la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento entre los pasajeros.

Gaspi era considerado uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, conocido por su humor irreverente, entrevistas incómodas y videos virales que acumulaban millones de reproducciones.

La coincidencia del número 06-14

Pocas horas después de confirmarse su fallecimiento, miles de usuarios comenzaron a revisar antiguos contenidos publicados por el influencer.

Uno de los videos más comentados es "La vuelta de Gaspi", publicado en diciembre de 2024 para anunciar su regreso a las redes sociales tras un período de ausencia.

En una de las escenas, Gaspi aborda un vehículo donde aparece visible la secuencia numérica "06-14". Para muchos seguidores, la cifra coincide con la fecha de su muerte: 14 de junio. La coincidencia rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios.

"No puede ser tanta casualidad", escribieron algunos usuarios, mientras otros aseguraban sentirse impactados por el hallazgo.

El misterioso helicóptero

Otra teoría surgió a partir de un video titulado "Gaspi camino a la Velada".

En una secuencia del contenido aparece un helicóptero que entrega una caja roja al creador de contenido. Tras conocerse la forma en que ocurrió el accidente, algunos seguidores comenzaron a relacionar esa escena con los hechos registrados en Brasil.

Además, usuarios señalaron que el momento aparece cerca del minuto 14 del video, lo que para algunos refuerza aún más las especulaciones.

La escena se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos en TikTok, X e Instagram durante las últimas horas.

Las frases que llamaron la atención

Los seguidores también recuperaron varios fragmentos de videos donde Gaspi reflexionaba sobre la vida, los cambios personales y el impacto de la fama.

Uno de los momentos más comentados muestra al influencer interactuando con elementos religiosos dentro de una narrativa ficticia, mientras que en otro expresa frases relacionadas con nuevos comienzos y decisiones importantes.

Tras su muerte, algunos usuarios reinterpretaron estas escenas como posibles referencias a su destino, aunque otros recuerdan que el creador utilizaba frecuentemente recursos dramáticos y simbólicos como parte de su estilo narrativo.

¿Predicción o simple coincidencia?

Expertos en comportamiento digital señalan que este tipo de teorías suelen aparecer después de la muerte de figuras públicas.

El fenómeno es conocido como sesgo retrospectivo, una tendencia psicológica que lleva a las personas a buscar patrones o significados especiales en hechos ocurridos anteriormente cuando ya conocen el desenlace.

Por esa razón, muchos especialistas consideran que las coincidencias encontradas en los videos de Gaspi son interpretaciones realizadas después de su fallecimiento y no pruebas de una predicción real.

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