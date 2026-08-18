Caos vial en la capital tras muerte de motorista

El tránsito se complicó este martes en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, luego de que el Ministerio Público cerrara temporalmente todos los carriles con dirección al sur para realizar diligencias relacionadas con la muerte de una mujer motorista.
La información fue proporcionada por Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), quien explicó que el cierre se mantuvo durante aproximadamente cinco minutos.
El hecho se registró a la altura de la 35 calle de la zona 12, donde una mujer que se movilizaba en motocicleta murió luego de colisionar contra un poste.
Las autoridades se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, por lo que fue necesario interrumpir temporalmente la circulación en todos los carriles hacia el sur.
De acuerdo con Montejo, la situación generó una fuerte carga vehicular en el sector. El impacto en la movilidad se extendió desde el área de Pradera Vistares hasta el sector de El Obelisco, afectando también la circulación en sectores de la zona 13.
Recomiendan tomar vías alternas
Las autoridades de tránsito recomendaron tomar en cuenta las condiciones de la vía y considerar rutas alternas mientras concluyen las diligencias en el lugar.
El cierre temporal forma parte de las acciones realizadas para permitir que las autoridades correspondientes procesen la escena y establezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
La presencia de vehículos y las restricciones temporales de circulación provocaron complicaciones para los conductores que se dirigían hacia el sur de la ciudad, por lo que Emetra mantiene seguimiento de la situación para regular el tránsito en los sectores afectados.
Hasta el momento, la información proporcionada por Emetra identifica a la víctima como una mujer que viajaba en motocicleta y que falleció tras impactar contra un poste en la calzada Atanasio Tzul.