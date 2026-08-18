Tu muerte en vidas pasadas según tu mes de nacimiento

La idea de las vidas pasadas y la reencarnación ha despertado curiosidad durante generaciones. Aunque no existe evidencia científica que permita comprobar que una persona haya vivido anteriormente, algunas corrientes espirituales y la numerología utilizan la fecha de nacimiento para realizar interpretaciones sobre posibles experiencias de otras vidas.
De acuerdo con una publicación de Cosmopolitan México, la experta en sanación holística y numerología Dani García plantea que el mes de nacimiento puede asociarse con un número y, a partir de este, con una posible causa de muerte en una vida pasada.
@mikespinosa
alguien sabe que es eso 💀 #fyp♬ original sound - EX7STENCE™
¿Qué número corresponde a tu mes de nacimiento?
La numerología utilizada en esta teoría agrupa los meses de la siguiente manera:
- Enero y octubre: número 1.
- Febrero y noviembre: número 2.
- Marzo y diciembre: número 3.
- Abril: número 4.
- Mayo: número 5.
- Junio: número 6.
- Julio: número 7.
- Agosto: número 8.
- Septiembre: número 9.
Después de identificar el número correspondiente, se busca la posible causa de muerte asociada.
¿De qué moriste en tu vida pasada?
Número 1: La interpretación apunta a problemas relacionados con la columna vertebral, hipertensión o el corazón.
Número 2: Estaría relacionado con problemas estomacales, emociones reprimidas o un vacío emocional.
Número 3: La posible causa estaría vinculada con el hígado, la vesícula o las cervicales.
Número 4: Se relaciona con fracturas o problemas en el sistema nervioso.
Número 5: La teoría señala posibles complicaciones del sistema respiratorio, baja presión arterial o tiroides.
Número 6: Estaría asociado con los riñones, el páncreas o problemas circulatorios.
Número 7: La interpretación menciona problemas mentales, drogadicción o anemia.
Número 8: Se vincula con problemas en huesos, dientes, piel o bazo.
Número 9: Estaría relacionado con infecciones, inflamación o el sistema urogenital.
Es importante señalar que estas asociaciones forman parte de una creencia esotérica y numerológica, no de un método médico o científico para determinar cómo murió alguien en una vida anterior.
Así que ya sabes: busca tu mes de nacimiento, encuentra el número que le corresponde y descubre qué dice esta curiosa teoría sobre tu posible vida pasada. ¿Coincide con alguna de tus fobias, gustos o experiencias actuales?