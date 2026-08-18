 Tu muerte en vidas pasadas según tu mes de nacimiento
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De qué moriste en tu vida pasada según tu mes de nacimiento

Una curiosa teoría de numerología relaciona tu mes de nacimiento con una posible causa de muerte en una existencia pasada.

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ChatGPT, ChatGPT
ChatGPT / FOTO: ChatGPT
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La idea de las vidas pasadas y la reencarnación ha despertado curiosidad durante generaciones.  Aunque no existe evidencia científica que permita comprobar que una persona haya vivido anteriormente, algunas corrientes espirituales y la numerología utilizan la fecha de nacimiento para realizar interpretaciones sobre posibles experiencias de otras vidas.

De acuerdo con una publicación de Cosmopolitan México, la experta en sanación holística y numerología Dani García plantea que el mes de nacimiento puede asociarse con un número y, a partir de este, con una posible causa de muerte en una vida pasada.

@mikespinosa

alguien sabe que es eso 💀 #fyp

♬ original sound - EX7STENCE™

¿Qué número corresponde a tu mes de nacimiento?

La numerología utilizada en esta teoría agrupa los meses de la siguiente manera:

  • Enero y octubre: número 1.
  • Febrero y noviembre: número 2.
  • Marzo y diciembre: número 3.
  • Abril: número 4.
  • Mayo: número 5.
  • Junio: número 6.
  • Julio: número 7.
  • Agosto: número 8.
  • Septiembre: número 9.

Después de identificar el número correspondiente, se busca la posible causa de muerte asociada.

¿De qué moriste en tu vida pasada?

Número 1: La interpretación apunta a problemas relacionados con la columna vertebral, hipertensión o el corazón.

Número 2: Estaría relacionado con problemas estomacales, emociones reprimidas o un vacío emocional.

Número 3: La posible causa estaría vinculada con el hígado, la vesícula o las cervicales.

Número 4: Se relaciona con fracturas o problemas en el sistema nervioso.

Número 5: La teoría señala posibles complicaciones del sistema respiratorio, baja presión arterial o tiroides.

Número 6: Estaría asociado con los riñones, el páncreas o problemas circulatorios.

Número 7: La interpretación menciona problemas mentales, drogadicción o anemia.

Número 8: Se vincula con problemas en huesos, dientes, piel o bazo.

Número 9: Estaría relacionado con infecciones, inflamación o el sistema urogenital.

Es importante señalar que estas asociaciones forman parte de una creencia esotérica y numerológica, no de un método médico o científico para determinar cómo murió alguien en una vida anterior.

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Así que ya sabes: busca tu mes de nacimiento, encuentra el número que le corresponde y descubre qué dice esta curiosa teoría sobre tu posible vida pasada. ¿Coincide con alguna de tus fobias, gustos o experiencias actuales? 

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