 Claves para Ganar y Perder al Farmear Aura
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Esto es lo que te hace ganar y perder a la hora de farmear aura

Estas son las situaciones que, según la cultura de Internet, pueden darte puntos o hacerte perderlos en cuestión de segundos.

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Farmear Aura / FOTO: Farmear Aura
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Farmear aura se convirtió en una de las expresiones más populares de Internet y las redes sociales.  Pero, ¿qué acciones realmente suman puntos y cuáles pueden hacer que los pierdas de inmediato? Aquí te explicamos cómo funciona esta curiosa "competencia" viral.

¿Qué te hace ganar aura?

Según la cultura de Internet, estas son algunas acciones que pueden darte puntos de aura:

• Mantener la calma: actuar con seguridad incluso cuando ocurre algo inesperado.

• Resolver una situación difícil: salir adelante sin entrar en pánico puede convertirse en un auténtico momento de "+1000 de aura".

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Las clásicas batallas de rap quedaron atrás y ahora lo viral es “farmear aura”, pero ¿qué significa y por qué se volvió tendencia? #Unitel #BatallasAura #FarmearAura #Tendencia

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• Ser auténtico: tener personalidad propia y no intentar copiar a los demás.

• Ayudar a alguien sin presumirlo: hacer algo bueno de manera natural puede sumar muchos puntos.

• Tener confianza: caminar, hablar o actuar con seguridad, sin necesidad de llamar la atención.

• Responder con ingenio: una respuesta rápida y ocurrente también puede convertirse en un momento viral.

• No buscar aprobación: una de las grandes reglas para farmear aura es no esforzarse demasiado por demostrar que tienes aura.

¿Qué te hace perder aura?

• Tropezarse en un momento importante: especialmente si ocurre frente a muchas personas.

• Reaccionar exageradamente: perder el control ante una provocación puede costar varios puntos.

• Presumir demasiado: intentar demostrar constantemente lo increíble que eres puede tener el efecto contrario.

• Quedar en ridículo: los errores públicos suelen convertirse rápidamente en momentos de "-1000 de aura".

• Intentar aparentar: copiar una personalidad o actitud que no te representa puede hacerte perder credibilidad.

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¿Siempre llegas tarde, incluso cuando intentas salir con tiempo? La impuntualidad constante podría tener una explicación relacionada.

• Entrar en pánico por algo sencillo: mantener la calma es clave dentro de esta tendencia.

• Buscar desesperadamente llamar la atención: cuanto más evidente sea el esfuerzo por parecer interesante, menos aura se acumula.

La idea, sin embargo, no debe tomarse literalmente. "Aura" no es una medida real ni existe un marcador oficial de puntos.

Es una forma humorística de hablar sobre presencia, carisma y percepción social.

Así que ya lo sabes: si quieres farmear aura, la fórmula de Internet parece sencilla: seguridad, calma, autenticidad y cero esfuerzos por demostrarlo.

Porque, paradójicamente, una de las mejores formas de ganar aura podría ser dejar de intentar farmearla.

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