Impuntualidad: ¿trastorno mental? Expertos lo explican

Llegar tarde constantemente puede parecer una simple falta de organización, pero cuando la impuntualidad se convierte en un patrón difícil de controlar, podría estar relacionada con la forma en que el cerebro percibe y administra el tiempo. La llamada "ceguera del tiempo" ha sido vinculada principalmente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una condición del neurodesarrollo que puede afectar la atención, la planificación y las funciones ejecutivas.
Investigaciones científicas han encontrado diferencias en la percepción del tiempo entre personas con TDAH y aquellas que no presentan el trastorno. Una de las dificultades asociadas al TDAH es calcular con precisión cuánto tiempo ha pasado o cuánto tardará una determinada actividad.
@manuelvisothedoc
🔴👨⚕️ Acostumbrar a llegar tarde a los lugares es un comportamiento que puede estar influenciado por varios factores psicológicos, culturales y hasta genéticos. La ciencia ha investigado este tema desde varias perspectivas, y aquí te comparto algunos de los hallazgos más relevantes: 1. Las personas con personalidad tipo B (relajadas) tienden a subestimar el tiempo necesario, mientras que las tipo A (organizadas) lo perciben más rápido. 2. Quienes llegan tarde a menudo creen que pueden hacer más en menos tiempo, lo que los lleva a planificar de manera irrealista. 3. Procrastinación: Aplazar tareas puede hacer que las personas subestimen cuánto tardarán en llegar a tiempo. 4. En algunas culturas, la puntualidad es crucial (Japón, Alemania), mientras que en otras es más flexible (América Latina). 5. Personas con alta conciencia de la organización y la responsabilidad) suelen ser más puntuales. 6. Algunas ersonas con TDAH pueden tener dificultades para gestionar el tiempo, contribuyendo a la impuntualidad. 7. Otras personas llegan tarde como forma de resistirse a expectativas sociales o normas. 8. La baja autoestima pueden llevar a retrasos como mecanismo de evitación o búsqueda de atención. En definitiva, este comportamiento es una combinación de factores psicológicos, culturales y biológicos. 🔴👨⚕️ Y tú cómo ves este tema? Erres puntual o impuntual? 👉 Si eres impuntual, ¿qué te lleva a serlo? 👉 Si llegas siempre a la hora ¿te molestan las personas que son impuntuales contigo? #manuelvisothedoc #PsicologíaDelTiempo #LlegarTarde #GestiónDelTiempo #Procrastinación #PercepciónDelTiempo #OptimismoTemporal #CulturaYTiempo #RasgosDePersonalidad #Impuntualidad #ConcienciaDelTiempo #PsicologíaModerna #AnsiedadSocial #TiempoYCultura #TDAH #gestiondeltiempo♬ sonido original - ManuelVisoTheDoc
Esto puede provocar que una persona piense que todavía tiene suficiente tiempo para terminar una tarea, cuando en realidad el momento de salir ya se acerca. Una revisión científica publicada en Medical Science Monitor señala que las personas con TDAH pueden presentar dificultades para estimar y discriminar intervalos de tiempo, además de problemas relacionados con la planificación y otras funciones ejecutivas.
Un metaanálisis que reunió cientos de resultados de estudios también encontró déficits en la percepción temporal asociados con el TDAH, tanto en la estimación como en la reproducción y producción de intervalos de tiempo. El término ceguera del tiempo se utiliza para describir las dificultades para percibir cuánto tiempo ha transcurrido o calcular cuánto durará una actividad.
¿Por qué llegas tarde?
No significa que la persona literalmente no pueda entender el reloj, sino que su percepción subjetiva del tiempo puede no coincidir con el tiempo real. Esto puede manifestarse en situaciones cotidianas: calcular mal cuánto tardará en arreglarse, comenzar una tarea justo antes de una cita, distraerse con otra actividad o subestimar el tiempo necesario para desplazarse.
Sin embargo, ser impuntual no significa automáticamente tener TDAH. Cualquier persona puede llegar tarde ocasionalmente y existen múltiples razones para la impuntualidad.
La diferencia está en la frecuencia, la dificultad para corregirla y el impacto que tiene en la vida personal, académica o laboral. Por eso, si la impuntualidad es constante y está acompañada de problemas de atención, organización, memoria de trabajo o planificación, puede ser recomendable consultar con un profesional de la salud mental.