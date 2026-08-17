Jugador agredido en partido de fútbol: puñetazos y patadas

Un violento incidente ocurrido durante un partido de fútbol escolar en Estados Unidos generó indignación en redes sociales. Un video que comenzó a circular ampliamente en agosto de 2026 muestra el momento en que un jugador del Rapid City Central derriba a un rival del Brookings High School y posteriormente lo golpea mientras permanece en el suelo.
El encuentro se disputó el 14 de agosto de 2026 en Dakota del Sur, Estados Unidos, entre los Rapid City Central Cobblers y los Brookings High School Bobcats. El partido correspondía a la temporada escolar y estaba programado como un encuentro no perteneciente a conferencia.
De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, el altercado comenzó después de una disputa por el balón cerca de una de las bandas. En medio del enfrentamiento, Jaxson Berkman, jugador del Rapid City Central, empujó con fuerza a Kyler Soost, del Brookings, hasta hacerlo caer sobre el césped.
La situación escaló rápidamente. Ya con su rival en el suelo, Berkman continuó la agresión y le propinó patadas y varios puñetazos, mientras otros jugadores se acercaban a la escena. El momento fue registrado en video y posteriormente compartido en distintas plataformas digitales, donde provocó numerosas reacciones debido a la intensidad de la pelea y a que ocurrió durante un encuentro de categoría escolar.
Más del incidente del jugador
La pelea obligó a detener temporalmente el partido. Jugadores y miembros de los equipos intervinieron para separar a los involucrados y llevar a los futbolistas hacia la zona de bancas. La interrupción se prolongó durante aproximadamente 10 minutos, mientras los ánimos se calmaban y se restablecía el control dentro del campo.
Una vez controlada la situación, el encuentro pudo continuar. El Brookings terminó imponiéndose 2-0 sobre Rapid City Central, de acuerdo con la información proporcionada sobre el partido.
El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia en el deporte escolar y la importancia de mantener el juego limpio, especialmente en categorías juveniles, donde las emociones pueden escalar rápidamente.