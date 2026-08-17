 Pinot Noir: La Uva del Desamor y Su Gran Demanda
Tendencias

Día del Pinot Noir: por qué es una uva tan codiciada y se dice que es la “uva del desamor”

Delicada, exigente y de gran prestigio, el Pinot Noir es una de las uvas más admiradas del mundo y también es conocida como la “uva del desamor”.

Compartir:
Pinot Noir, Pinot Noir
Pinot Noir / FOTO: Pinot Noir
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Delicada en el viñedo, elegante en la copa y capaz de reflejar el carácter del lugar donde se cultiva, el Pinot Noir es una de las uvas tintas más admiradas y prestigiosas del mundo.  Su fama no solo está relacionada con la calidad de sus vinos, sino también con la dificultad que representa cultivarla, una característica que le ha valido el curioso apodo de "la uva del desamor".

Cada 18 de agosto se celebra el Día Internacional del Pinot Noir, una fecha que invita a descubrir la historia, personalidad y versatilidad de esta cepa que continúa conquistando a los amantes del vino. El Pinot Noir es una de las variedades de uva más antiguas. Su historia está estrechamente ligada a Borgoña, Francia, donde comenzó a cultivarse hace más de mil años y se convirtió en una de las cepas más representativas de la región.

Foto embed
Pinot Noir - Pinot Noir

Su piel fina y sus racimos compactos hacen que el Pinot Noir sea especialmente sensible a las condiciones climáticas.  Requiere cuidados constantes y puede ser difícil de cultivar, por lo que muchos productores la consideran una de las variedades más desafiantes del mundo.

Precisamente esa fragilidad explica el sobrenombre de "uva del desamor": puede ser complicada, exigente y caprichosa en el viñedo. Sin embargo, cuando las condiciones son adecuadas, recompensa con vinos de gran elegancia, aromas complejos y una extraordinaria expresión.

Más de Pinot Noir

"El Pinot Noir es una cepa que refleja muy bien la riqueza y diversidad del mundo del vino", explica Gustavo Ovando, gerente comercial de Corchos, quien destaca la variedad de estilos que pueden descubrirse a través de esta uva.

Su perfil fresco, afrutado y sus taninos delicados permiten acompañarlo con una amplia variedad de alimentos sin dominar sus sabores. Entre las opciones recomendadas están el pollo o cerdo asado, salmón a la parrilla, risotto de hongos, carnes a la parrilla, quesos curados y pastas con hongos.

¡Escalofriante! Captan a mujer actuando como poseída en su fiesta de cumpleaños

Usuarios debaten si se trató de un problema de salud, una reacción emocional o un hecho fuera de lo común.

Entre las etiquetas sugeridas se encuentran Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir, Gérard Bertrand Cote des Roses Pinot Noir y Decoy Pinot Noir, provenientes de Francia y California.

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemala celebra el Día Nacional de la Bandera con orgullo y civismo

11:49 AM, Ago 17
Presidente de postuladora para Contralor: El punto crítico va a ser la tabla de gradaciónt
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: "El punto crítico va a ser la tabla de gradación"

10:47 AM, Ago 17
Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestalest
Nacionales

Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

01:05 PM, Ago 17
Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agostot
Nacionales

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

09:50 AM, Ago 17
Rodri asegura que es un sueño llegar al Barcelonat
Deportes

Rodri asegura que es "un sueño" llegar al Barcelona

12:56 PM, Ago 17

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosPNCArgentina#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar