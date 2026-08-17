Pinot Noir: La Uva del Desamor y Su Gran Demanda

Delicada en el viñedo, elegante en la copa y capaz de reflejar el carácter del lugar donde se cultiva, el Pinot Noir es una de las uvas tintas más admiradas y prestigiosas del mundo. Su fama no solo está relacionada con la calidad de sus vinos, sino también con la dificultad que representa cultivarla, una característica que le ha valido el curioso apodo de "la uva del desamor".
Cada 18 de agosto se celebra el Día Internacional del Pinot Noir, una fecha que invita a descubrir la historia, personalidad y versatilidad de esta cepa que continúa conquistando a los amantes del vino. El Pinot Noir es una de las variedades de uva más antiguas. Su historia está estrechamente ligada a Borgoña, Francia, donde comenzó a cultivarse hace más de mil años y se convirtió en una de las cepas más representativas de la región.
Su piel fina y sus racimos compactos hacen que el Pinot Noir sea especialmente sensible a las condiciones climáticas. Requiere cuidados constantes y puede ser difícil de cultivar, por lo que muchos productores la consideran una de las variedades más desafiantes del mundo.
Precisamente esa fragilidad explica el sobrenombre de "uva del desamor": puede ser complicada, exigente y caprichosa en el viñedo. Sin embargo, cuando las condiciones son adecuadas, recompensa con vinos de gran elegancia, aromas complejos y una extraordinaria expresión.
Más de Pinot Noir
"El Pinot Noir es una cepa que refleja muy bien la riqueza y diversidad del mundo del vino", explica Gustavo Ovando, gerente comercial de Corchos, quien destaca la variedad de estilos que pueden descubrirse a través de esta uva.
Su perfil fresco, afrutado y sus taninos delicados permiten acompañarlo con una amplia variedad de alimentos sin dominar sus sabores. Entre las opciones recomendadas están el pollo o cerdo asado, salmón a la parrilla, risotto de hongos, carnes a la parrilla, quesos curados y pastas con hongos.
Entre las etiquetas sugeridas se encuentran Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir, Gérard Bertrand Cote des Roses Pinot Noir y Decoy Pinot Noir, provenientes de Francia y California.