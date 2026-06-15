Tras alerta por amenazas en Mixco, PNC detiene a presuntos pandilleros

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que dos presuntos pandilleros fueron capturados el pasado fin de semana cuando supuestamente pretendían asesinar a ciudadanos, en medio de las acciones de seguridad desplegadas tras una alerta por amenazas contra empleados municipales de Mixco.
Según explicó el director general de la institución, David Custodio Boteo, las capturas forman parte de una serie de operativos que las fuerzas de seguridad mantienen en diferentes sectores del municipio para prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de la población.
Las declaraciones del jefe policial surgen luego de que el alcalde de Mixco, Neto Bran, denunciara públicamente que autoridades y trabajadores municipales han recibido amenazas por parte de integrantes de pandillas.
Ante esta situación, la PNC ha reforzado las acciones operativas y de vigilancia en la localidad, con el objetivo de identificar y capturar a personas que podrían vinculadas con estructuras criminales y, por lo tanto, representarían un riesgo para los vecinos y funcionarios.