Alcalde denuncia amenazas contra agentes de la PMT

Autoridades ediles del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, reportaron amenazas de atentado con arma de fuego en contra de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en ese municipio y en la capital. La denuncia se publicó este sábado, 13 de junio de 2026, en redes sociales como la del alcalde Neto Bran.
El citado jefe edil publicó una nota en la que se hace de conocimiento público el supuesto interés de realizar estos atentados. El texto describe que los autores de los ataques podrían ser pandilleros que pertenecen al Barrio 18.
La denuncia afirma que: "integrantes del barrio 18 pretenden realizar ataques armados en contra de elementos de la PMT del municipio de Mixco y del departamento de Guatemala", afirma el TELEFONEMA No.1,647-2026.
El documento, con instrucciones para el jefe accidental de la comisaria 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) describe el cumplimiento de una nota informativa de la DIPANDA-SGIC. La nota agrega que las referidas personas ya cuentan con información acerca de la planificación, porque los agresores ya estarían organizados para realizar los atentados.
Ya cuentan con toda logística (armas de fuego y vehículos de dos y cuatro ruedas) para realizar el referido ataque", afirma el escrito.
Sin detalles de los supuestos atentados contra la PMT
La nota asegura que los ataques armados contra la PMT no tienen día ni hora y pueden ocurrir en el transcurso de tarde y noche de este sábado o en madrugada del domingo o días posteriores. "No hay horario y lugar específico", señalaron las autoridades destacando que las zonas de riesgo están en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala.
Asimismo, emitieron recomendaciones a los agentes de seguridad, pidiendo "implementar patrullajes, operativos móviles y activando señales lumínicas, así como brindar seguridad e identificación de personas con apariencia de pandilleros, que se conducen a bordo de motocicletas, con la finalidad de evitar hechos negativos".
Versión del alcalde Neto Bran
Según el alcalde de Mixco, Netro Bran, los pandilleros "los tienen amenazados".
Voy a poner parejas armadas con PMT y PM, y voy a coordinar todo mi armamento registrado para defendernos de estos delincuentes", aseguró el jefe edil.
Bran consideró que las amenazas se hicieron en represalia a la detención de un presunto pandillero en su municipio. "Están bravos porque nosotros si accionamos", consideró el político.
"La PNC debería enviarnos policías, y el ejército también, para combatirlos".
No nos vamos a dejar. Estamos listos para agarrarnos a plomazos", finalizó el alcalde Neto Bran.