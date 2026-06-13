Consignan ocho motocicletas en operativos de prevención

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que ocho motocicletas fueron consignadas en las últimas horas, en medio de operativos de prevención de accidentes de tránsito. La entidad indicó, este sábado, 13 de junio de 2026, que parte de las acciones se desarrollaron en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
La entidad de seguridad añadió que los vehículos de dos ruedas tenían alteraciones y otros carecían de documentos legales. Las autoridades añadieron que también emitieron cinco multas en contra de conductores que habrían infringido el Reglamento de Tránsito.
Las autoridades denominaron su labor preventiva como "Plan Semáforo Seguro" asegurándose que los conductores de motocicletas y otros vehículos cumplan con las disposiciones de ley. La PNC indicó que el operativo desarrollado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala fue implementado por agentes que integran la comisaría 13.
La PNC añadió que el trabajo de los agentes se hizo con apoyo de personal del Departamento de Tránsito de la PNC y de elementos del Ejército de Guatemala. "Estos operativos continúan de manera permanente para brindar la seguridad a la ciudadanía", aseguró la entidad.
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Accionan contra motocicletas ruidosas
Mientras tanto, el Departamento de Tránsito de la PNC informó que desarrolló otras acciones de prevención en los departamentos. En puestos de registro, ubicados en las aldeas Agua Blanca y El Calvario, del municipio de Santa Cruz Naranjo, departamento de Santa Rosa, las autoridades enfocaron esfuerzos en motocicletas por diversos temas.
Las acciones se desarrollaron a solicitud de los vecinos, quienes se quejaron de pilotos por conducir a excesiva velocidad y por generar ruidos molestos, con la instalación de escapes modificados. Asimismo, denunciaron conductores bajo efectos de ebriedad.
Dentro de los resultados, el Departamento de Tránsito de la PNC reportó la identificación de 35 personas y 25 vehículos. "Se verificaron solvencias y se emitieron 25 remisiones por distintas infracciones a la Ley y Reglamento de Tránsito", añadieron.