Operativo "Bukanas": Desarticulan estructura criminal vinculada a la trata de personas y lavado de dinero

Las Fuerzas de Seguridad desarrollaron 16 diligencias de allanamientos como parte del Operativo "Bukanas" en el departamento de Retalhuleu, este viernes 12 de junio, lo que permitió la captura de 14 personas, entre ellas el presunto líder de una estructura criminal vinculada a los delitos de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, y lavado de dinero, informó el Ministerio Público (MP).
Durante las diligencias coordinadas por la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.fueron incautados 15 vehículos utilizados por la estructura criminal, entre estos cuatro pick-up y once motocicletas. Asimismo, se localizaron colmillos con cocaína, bolsas con marihuana, Q45 mil 555 en efectivo, libros de control y otros indicios relacionados con actividades de explotación sexual y operaciones financieras ilícitas.
También fueron rescatadas nueve víctimas que presuntamente eran explotadas sexualmente por la estructura criminal.
Otro caso
Este viernes, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó una diligencia en la colonia El Limón, zona 18 de Guatemala, donde fue localizada una persona en el inmueble allanado.
Durante el operativo, las autoridades localizaron cinco fusiles, dos pistolas, un revólver, 14 tolvas para fusil, ocho tolvas para pistola y aproximadamente 600 municiones de diversos calibres.