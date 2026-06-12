Operativo en Retalhuleu: 14 arrestados por trata y lavado

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este viernes, 12 de junio, la captura de 14 personas en el marco de un operativo que se implementó en el departamento de Retalhuleu en seguimiento de investigaciones relacionadas con posibles acciones de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero, y la comisión de otros delitos.
De acuerdo con el informe emitido por la institución, las diligencias estuvieron a cargo de personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), que trabajaron en coordinación con la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango.
Las autoridades indicaron que, tras los allanamientos realizados en diferentes localidades de Retalhuleu, se logró la captura de 14 capturas, 11 por tener órdenes de aprehensión vigentes y tres por ser sorprendidas en flagrancia cometiendo actos contrarios a la ley.
Además, se logró el decomiso de droga, cinco armas de fuego, 36 mil 979 quetzales en efectivo, dos vehículos y nueve motocicletas. También fueron incautados 10 teléfonos celulares, los cuales serán analizados para extraer datos que podrían servir para fortalecer los procesos de investigación.
Identifican a los detenidos
Por estar sindicados de delitos de asociación ilícita, trata de personas en su modalidad de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución y encubrimiento propio, fueron capturados:
- Brenda Jeanet Gutiérrez Borjas, de 48 años.
- Carlos Leopoldo Huitz, de 47.
- Germán Gomes Ramos, de 38.
- Stuart Alexander de León, de 32.
- María Venancia Pérez Jolón, de 31.
- Mynor Fidel Velásquez Bulux, de 30.
- Omar Kelubay Juárez Chun, de 30.
- Franklin David Huitz Gutiérrez, de 28.
- Byron Joel Castro Montes, de 28.
- Andrea Mishell Mendoza Centeno, de 24, de nacionalidad nicaragüense.
- José Antonio Santos Gutiérrez, de 18.
Durante las diligencias también fueron capturadas en flagrancia por la posible comisión del delito de promoción o estímulo a la drogadicción las siguientes personas:
- Brenda Nohemí Casasola Salguero, de 45 años.
- Karen Isabel Pineda Ramirez, de 30.
- Keysi Rozzana Najarro Morataya, de 29.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7