Denuncian al exjefe de FECI por retrasos en caso Sputnik V

El diputado José Chic dio a conocer este viernes, 12 de junio, que presentó una denuncia penal en contra del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, relacionado con la falta de avances en la investigación del caso sobre las vacunas Sputnik V.
En conferencia de prensa, el parlamentario detalló que del mismo Ministerio Público (MP) surgió, entre abril y mayo de 2022, una orden para que no se pierda ni una sola dosis del medicamento ruso contra el Covid-19; sin embargo, señaló que cuatro años después, específicamente dos años después de que se plantearon las primeras denuncias por posibles anomalías en esa compra que hizo Guatemala, no hay resultados en las pesquisas.
"Y aquí el único responsable es Rafael Curruchiche, que incluso en algunos momentos dejó el proceso de investigación sin tener órgano jurisdiccional, sin tener un juzgado que ordenara la reserva del caso. Él, porque le dio la gana, reservó el expediente en varios momentos", dijo.
Agregó que es por esa inacción que se planteó esta nueva querella porque consideró que estos casos no pueden quedarse sin respuesta y en la impunidad.
Destaca impacto en la vida de los guatemaltecos y pide sanciones
El parlamentario José Chic, quien forma parte de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), también hizo referencia al impacto que tuvo en la salud de los ciudadanos el proceso de adquisición de vacunas realizado por las autoridades guatemaltecas durante la pandemia.
"Hay que recordar que hay vidas de guatemaltecos y guatemaltecas que se perdieron porque no tuvieron acceso a la vacuna. Hubo quienes estuvieron esperando una vacuna, no meses, sino años, y primero fallecieron sin vacunarse", expresó.
Según sus palabras, no se puede "seguir jugando" con la salud y la vida de la población guatemalteca y por ello expresó que espera que se haga la investigación debida para que de esa manera surjan las sanciones que correspondan, no solo contra Curruchiche, sino contra quienes resulten responsables de este caso de posibles anomalías vinculadas con las vacunas Sputnik V.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7