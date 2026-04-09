Vacunas Sputnik: Caso continúa vigente y dilucidándose por la vía penal

El Juzgado de turno de torre de tribunales favoreció con la falta de mérito a Erick Delgado Urbina, ex jefe administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y vinculado al caso de las vacunas rusas Sputnik V.
En la resolución el juzgado consideró que el caso debía dilucidarse por la vía administrativa y no por la vía penal, por tal motivo se le dio la falta de mérito por el delito de abuso de autoridad.
A pesar de que este jueves 9 de abril, la actual fiscal general, Consuelo Porras indicó que había una resolución de juez que ordenaba suspender la investigación el caso aún continúa vigente y dilucidándose por la vía penal.
A la fecha el caso continúa en la vía penal y el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal es el encargado del proceso.
MP solicita orden de captura contra exministra de Salud
El Ministerio Público (MP) brindó detalles el pasado 26 de marzo con respecto a los avances que se han tenido en el marco de la investigación de posibles irregularidades en la compra de vacunas Sputnik V, las dosis rusas contra el Covid-19 que fueron adquiridas durante el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que al MP ingresaron entre 12 y 14 denuncias vinculadas con este tema y aseguró que se han desarrollado de manera "objetiva e imparcial" las pesquisas correspondientes.
La ex Ministra de Salud, Amelia Flores y la ex viceministra, Nancy Pezzarossi presentaron un memorial en el que se pusieron a disposición del juzgado cuarto penal.
Según expuso el fiscal, como parte del proceso de averiguaciones se ha verificado la documentación relacionada con la negociación entre el Estado de Guatemala y la entidad que gestionó la compra de las vacunas, por las cuales se pagaron Q614 millones. En ese contexto, señaló que se detectaron ciertos incumplimientos que siguen siendo analizados.
Por aparte, Curruchiche reveló que el MP solicitó las órdenes de captura correspondientes ante el juez competente, mismas que ya fueron autorizadas, contra exautoridades del Ministerio de Salud. Se trata de:
- María Amelia Flores González, exministra de Salud, señalada de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
- Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera, ex viceministra de Salud, por abuso de autoridad.
- Rommel Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad y peculado por sustracción.
- Erick Belding Delgado Urbina, exjefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7