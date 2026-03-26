Feci Sobre Giammattei: Inacción en Caso Vacunas Sputnik-V

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchcihe, explicó este jueves, 26 de marzo, por qué no accionan en contra del expresidente Alejandro Giammattei por su presunta vinculación en el caso que se sigue por la compra de la vacunas rusas Sputnik-V.
De acuerdo con el jefe de la FECI existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2023 en la que se rechazó un amparo solicitado por el exdiputado Aldo Dávila por improcedente, al considerar que en su momento la Corte Suprema de Justicia había resuelto conforme a la ley al declarar sin lugar la solicitud antejuicio planteada contra el expresidente.
El funcionario, que indicó que este caso tampoco "era un megacaso", agregó que esperarán a que finalice el periodo de Giammattei como diputado al Parlamento Centroamericano para poder accionar.
Por este caso, presentado a pocos días de que finalice el periodo de la Fiscal General, Consuelo Porras, se solicitaron órdenes de captura contra las exautoridades del Ministerio de Salud nombradas por Giammattei para enfrentar la pandemia de Covid-19 en 2020.
Investigación por millonario pago
Según expuso el fiscal, como parte del proceso de averiguaciones se ha verificado la documentación relacionada con la negociación entre el Estado de Guatemala y la entidad que gestionó la compra de las vacunas, por las cuales se pagaron Q614 millones. En ese contexto, señaló que se detectaron ciertos incumplimientos a los que se les da seguimiento.
"Entonces, toda esta investigación que se ha llevado a cabo y que algunos medios de comunicación y diputados pensaban que era un ‘megacaso’ de corrupción, simplemente lo que hubo acá fue incumplimientos en el decreto 1-2021 del Congreso para la adquisición de vacunas y esto nos lleva a otro punto muy importante de que tenemos que estar atentos no solo cuando se dan esta serie de convenios", señaló.
Los señalados
El jefe de la FECI reveló que ayer el MP solicitó las órdenes de captura correspondientes ante el juez competente, mismas que ya fueron autorizadas, contra exautoridades del Ministerio de Salud. Se trata de:
- María Amelia Flores González, exministra de Salud, señalada de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
- Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera, ex viceministra de Salud, por abuso de autoridad.
- Romer Noguera Ávila, exjefe del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, por peculado por sustracción.
- Erick Delgado Urbina, exjefe del departamento administrativo del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad y peculado.