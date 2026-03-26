FECI solicita Información a EE. UU. sobre Miguel Martínez

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó este jueves, 26 de marzo, que solicitó información a los Estados Unidos de América con respecto a las sanciones aplicadas contra el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien formó parte del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
En conferencia de prensa, el titular de la referida unidad del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, explicó que este requerimiento se dio en el marco de la investigación que se desarrolla en seguimiento a denuncias que se recibieron sobre posibles irregularidades en la compra de vacunas rusas Sputnik V.
El funcionario detalló que se ha podido establecer por medio de fuentes abiertas de información que la nación norteamericana aplicó sanciones contra el exfuncionario guatemalteco basándose en la Ley Magnitsky y lo incluyó en la lista Engel, por lo que se busca conocer qué tipo de pruebas tendría esa nación.
"Hemos solicitado a EE. UU. una asistencia y el día 26 de febrero, recientemente, ellos ya tienen la asistencia a través del Departamento de Justicia, deberán trasladarla al Departamento del Tesoro y toda la información referente a Martínez nosotros la estaremos esperando", indicó.
Proceso de la gestión de información
De acuerdo con el fiscal, están pendientes de lo que se pueda conocer debido a que, a través medios de comunicación, se ha dicho que vinculadas con las sanciones se tendrían pruebas contra el connacional, así que esperan que EE. UU. les remita esos posibles indicios contra Martínez.
"Esto lleva un proceso, por ejemplo, una asistencia que se solicita a un país. La FECI hace la solicitud a la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, esta va al juzgado contralor de la investigación, la traslada a la Corte Suprema de Justicia, luego se envía al Ministerio de Relaciones Exteriores y esta oficina lo remite a la embajada de Guatemala del país requirente y esto lleva un trámite y un proceso", agregó.
Curruchiche señaló que esa es la dinámica aplicada en el caso de Martínez y se espera que EE. UU. puedan remitir toda la información contra el exfuncionario para "proceder de forma inmediata".
MP no accionará contra Giammattei
El jefe de la FECI explicó, aunque hubo quienes creyeron que el tema de las vacunas Sputnik V era un "megacaso de corrupción", en realidad lo que se verificó fueron incumplimientos en el marco de las negociaciones para la adquisición de las dosis rusas contra el Covid-19. Por ello, anunció que se solicitaron las órdenes de captura contra la exministra de Salud, Amelia Flores, y otros tres funcionarios de la cartera.
En cuanto al expresidente Giammattei, quien estaba en el poder cuando se hizo la compra de las vacunas Sputnik V, mencionó que no se accionará por el momento, pues ya existen sentencias anteriores, una de la Corte Suprema de Justicia que rechazó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio presentada contra el exgobernante y otra de la Corte de Constitucionalidad que, en noviembre de 2023, deniega un amparo planteado en su momento por el exdiputado Aldo Dávila, el cual fue declarado improcedente.
Curruchiche también recordó que el exmandatario goza de inmunidad por ser actualmente diputado del Parlamento Centroamericano y señaló que "mejor" estarían esperando que finalice su período para iniciar las diligencias correspondientes.