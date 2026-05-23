Las frases más polémicas del Clausura 2026

Marco Antonio Figueroa, técnico de Comunicaciones, fue el personaje que menos habló con los medios de comunicación. Tras una atropellada conferencia de prensa en Quetzaltenango, el estratega chileno optó por no hablar más en las conferencias de prensa, y el día que decidió regresar a la comparecencia con los medios lanzó una de las frases que algún sector de la afición de su propio club jamás le perdonarán. Otros que levantaron pasiones con sus declaraciones fueron el defensor de Marquense, Salvador Estrada, y el jugador de Xelajú, Jorge Aparicio.
Marco Antonio Figueroa
Tras finalizar el duelo de ida de la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional entre Comunicaciones y Xelajú con un marcador de 2-2, el técnico sudamericano no dudó en hablar de la situación actual que atravesaba su equipo.
Uno de los primeros regaños de Figueroa fue recordar lo que él había hecho en la actual competencia: "A ustedes se les olvidó que este equipo hizo 20 puntos, último lugar de la tabla general, último en el descenso. Se les olvidó todo el esfuerzo que hicimos para poder salir de esa zona".
Para luego arremeter contra su propia afición: "A mí me trajeron para hacer un trabajo y yo cumplí a cabalidad. A mí me dijeron: "salva a mi equipo", y salvé al equipo, y lo tengo jugando semifinales y no están contentos -hablo de los tarados (afición) que se ponen detrás de la banca".
Esas declaraciones dolieron en el corazón del hincha, ya que de ahí en adelante una serie de burlas vino contra una de las mejores hinchadas del país.
Salvador Estrada
El domingo 26 de abril se jugó el cierre de la fase regular, donde Deportivo Marquense se jugaba la permanencia en la Liga Nacional. Su rival de turno fue el Deportivo Guastatoya, otro club que también requería salvar categoría.
En el juego disputado en Guastatoya, el "Pecho Amarillo" goleó 4-0 a su rival y el jugador Salvador Estrada salió expulsado. Al final del partido, personal de la televisora oficial del club lo entrevistó y el "Chava" recordó unas memorables declaraciones.
"Yo en realidad quiero despedirme con algo especial, y quiero pedirle de ante mano disculpa a los niños que ve van a estar viendo. ¿Se recuerdan de una frase que dijo Javier Sinay? Esto es para todos los hijos de pu.. que querían que descendiéramos. Se lo dedicamos a ellos; Marquense es de Liga Nacional y vamos a seguir siendo de Liga Nacional", declaró el defensor Salvador Estrada.
La afición y prensa nacional estalló en contra del futbolista por las inapropiadas declaraciones hechas en un horario familiar, y recriminaron al jugador que en el partido más importante para el club, no aparición, incluso, los comprometió con su expulsión.
Jorge Aparicio
Xelajú eliminó en semifinales a Comunicaciones tras el 2-2 en la ciudad capital y un 2-0 en Quetzaltenango con goles de Jesús López y Yair Jaén. Al final de ese partido, Jorge Aparicio brindó estas declaraciones: "De la mano de ‘Apa", "Chucho" y Roberto llegamos a una final".
Las palabras de "Apa" fueron mal recibidas por un sector de la afición ya que desacreditó el trabajo y esfuerzo hecho por todo el plantel que luchó fuertemente por ese boleto a la final del Torneo Clausura 2026.
Un partido después, Jorge Aparicio fue protagonista en la final al ser expulsado por doble amarilla en el estadio El Trébol, y dejar en inferioridad numérica a su club, y con un tiro libre peligroso a favor de Municipal. En esa jugada de tiro libre, Municipal hizo el 2-1 y luego vino el tercero y cuarto, que dejaron un marcador de 4-1, que terminó por darle el título a los "Rojos" del Municipal.