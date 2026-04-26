 Declaraciones de Salvador "Chava" Estrada se vuelven virales
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Declaraciones de Salvador "Chava" Estrada se vuelven virales

El jugador de Marquense, que hoy salió expulsado, emuló una frase de Javier Sinay y causa polémica.

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Salvador Estrada, jugador de Deportivo Marquense
Salvador Estrada, jugador de Deportivo Marquense / FOTO: Marquense

Deportivo Marquense vivió una jornada dramática donde no solamente que goleado por el Deportivo Guastatoya, sino que estuvo a un gol de descender a la Liga de Futbol Primera División de Guatemala en un emocionante cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde Salvador Estrada fue el villano de los "Leones Amarillos del Occidente".

El exjugador de Municipal, que llegó a reforzar a Marquense en esta etapa difícil de los occidentales, hoy falló, y a lo grande; no solo por ser parte de una defensa la cual fue doblegó por el rival (les metieron cuatro goles), sino también por salir expulsado del partido y haber provocado un penalti, el cual corrigió su compañero de equipo al atajar el remate de Keyshwen Arboine.

Pero no todo terminó ahí. Al finalizar el partido, y donde los jugadores de Marquense seguían por cualquier medio el final del duelo entre Aurora y Mictlán, el cual estaba 1-1 y una victoria de los "Conejos" (un gol), hacía modificar el descenso y los mandaría a Liga Primera División; Salvador Estrada brindó una entrevista a la televisión abierta que hoy mismo es viral en redes sociales.

Al referirse al objetivo logrado, de salvarse del descenso, Salvador Estrada recordó unas famosas palabras de Javier Sinay, exjugador de Xelajú, que insultó a periodistas en el año 2010.

"Yo en realidad quiero despedirme con algo especial, y quiero pedirle de ante mano disculpa a los niños que ve van a estar viendo. ¿Se recuerdan de una frase que dijo Javier Sinay? Esto es para todos los hijos de pu.. que querían que descendiéramos. Se lo dedicamos a ellos; Marquense es de Liga Nacional y vamos a seguir siendo de Liga Nacional", declaró el defensor Salvador Estrada.

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Declaraciones de Javier Sinay

Era el año 2010 cuando se desarrollaba el Torneo Clausura 2010, y se jugaban las semifinales de aquella competencia. Xelajú se medía a Suchitepéquez, y en el juego de ida celebrado en Mazatenango, el conjunto quetzalteco perdió 2-0, y en la vuelta, los "Superchivos" les vencieron 2-0 para quedar con la serie 2-2.

Tras la disputa del tiempo extra y una tanda de penaltis, los quetzaltecos ganaron 3-1 a los "Venados" y avanzaron a la final donde más adelante perderían ante Municipal el título nacional.

Luego de obtener el boleto a las semifinales, Javier Sinay se acercó a los medios de comunicación para dar unas declaraciones que a lo largo del tiempo han permanecido en la mente de los guatemaltecos apasionados al futbol.

"Esto es para todos los hijos de pu... periodistas que estaba va de hablar mier...", dijo Sinay, quien posteriormente a esta declaración se retiró a celebrar el boleto a la final.   

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Declaraciones que dio Javier Sinay en el 2010 - Captura de video

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