Insivumeh prevé un descenso de lluvias este fin de semana

El centro de análisis y pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, (Insivumeh) pronosticó que para este fin de semana,comprendido entre este sábado 25 de abril de 2026 y domingo 26 de abril de 2026, se experimentará un descenso de lluvias en el territorio nacional, por un debilitamiento en la presión atmosférica. Asimismo, la entidad consideró que se experimentarán altas temperaturas, principalmente del sur al centro del país.
El debilitamiento en la presión atmosférica también contribuirá con un ambiente cálido, especialmente en el oriente y norte del país, "pudiendo llegar hasta los 41 grados Celsius", indicó el pronosticador José María Rodríguez.
Sin embargo, el ente científico no descartó lluvias y nubosidad en el territorio nacional para las próximas 72 horas, a causa de un ingreso de humedad, principalmente desde el Océano Pacífico y por el calentamiento diurno. El Insivumeh señaló que se espera que durante la tarde y noche se presente un desarrollo de nubosidad, con posibilidad de precipitaciones y actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.
En cuanto al viento, el pronosticador señaló que se espera que el mismo predomine desde el sur, siendo moderado, principalmente en la ciudad de Guatemala. El informe agregó que se espera que el sol se oculte a eso de las 18:18 horas durante esta jornada.
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Precaución por incendios forestales ante baja de lluvias
Rodríguez mencionó que existe riesgo de incendios forestales ante el ambiente cálido pronosticado para este sábado 25 de abril de 2026, recalco que las temperaturas pueden estar entre los 36 a 41 grados en el oriente y norte del país.
Para este sábado, el ente científico indicó que durante la mañana se experimentará un cielo despejado, con alta radiación solar.
Cabe resaltar que en el tema de los incendios forestales, autoridades como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) solicitaron a la población tener cuidado con las quemas agrícolas, principalmente en áreas donde el terreno tenga una pendiente inclinada.
Asimismo, han solicitado en reiteradas ocasiones que al momento de un incendio forestal, la población pida auxilio al teléfono 119 de Conred o a los números de teléfono de los cuerpos de rescate más cercanos.
Lluvias locales en algunos lugares del país
Derivado del calentamiento diurno, Rodríguez no descartó lluvias locales durante la tarde y noche, principalmente del sur al centro del país. El experto señaló que se pueden generar tormentas locales con lluvias, actividad eléctrica y hasta caída de granizo.