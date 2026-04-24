Programa "Mi Primera Casa" supera las mil entregas

El presidente Bernardo Arévalo entregó personalmente la vivienda número mil del programa Mi Primera Casa. Durante la ceremonia, el mandatario resaltó la importancia de este logro para las familias beneficiadas y el compromiso del Ejecutivo con ofrecer soluciones habitacionales.
En el acto oficial también participaron el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, y el presidente del Crédito Hipotecario Nacional, Sergio Mario Silva, quienes sumaron respaldo institucional al impulso del programa.
El programa está abierto a ciudadanos interesados en adquirir una vivienda asequible, y el sitio web oficial habilitado por el Gobierno central contiene los requisitos y detalles para acceder a los créditos. Quienes deseen aplicar pueden consultar la plataforma gubernamental para conocer el proceso y presentar su solicitud.
El mandatario recordó que el primer crédito se otorgó el 6 de noviembre de 2024. Desde entonces, la iniciativa ha buscado facilitar el acceso a la vivienda social para la población guatemalteca.
Entrega doble en zona 18
Además de la vivienda número mil, el presidente entregó la casa 1,001, ambas localizadas en la zona 18, ubicándose en este sector dos familias que cumplieron los requisitos para optar por este apoyo estatal. La presencia directa del mandatario y las autoridades reforzó el interés gubernamental de acercar este beneficio a quienes más lo necesitan.
Durante su intervención, Arévalo agradeció a quienes colaboran en el desarrollo de Mi Primera Casa. "Expreso mi gratitud a todas las personas que hicieron posible que las familias puedan contar con un techo propio", afirmó ante los asistentes, subrayando la importancia de sumar esfuerzos para ampliar la cobertura del programa.
Un esfuerzo para mejorar la calidad de vida
El objetivo de Mi Primera Casa es beneficiar a más de 9 mil guatemaltecos con soluciones de vivienda de bajo costo, permitiendo que más familias tengan la oportunidad de acceder a su propio hogar. El enfoque del programa favorece a quienes anteriormente no podían optar por créditos tradicionales, abriendo posibilidades de desarrollo y estabilidad.
La entrega de estas viviendas representa mucho más que una clave; simboliza el acceso a una vida digna y al fortalecimiento del núcleo familiar. La administración de Bernardo Arévalo ha enfatizado que este tipo de programas demuestra el compromiso de acercar recursos reales a la población e incentivar la protección social a través de la vivienda.