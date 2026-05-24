Pandilleros sorprendidos cuando descuartizaban a una persona

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el hallazgo de dos hombres, presuntos pandilleros de un grupo criminal, cuando descuartizaban a un hombre dentro de una vivienda de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18 capitalina. Las fuerzas de seguridad aseguraron, este domingo, 24 de mayo de 2026, que los hombres pertenecen a la pandilla del Barrio 18.
Los uniformados neutralizaron a los dos hombres y posteriormente les decomisaron un arma de fuego que será utilizada en las investigaciones del caso. Las autoridades agregaron que el operativo está en desarrollo y que esperan dar más detalles en breve.
Según las imágenes compartidas por la PNC, los presuntos pandilleros estaban dentro de una vivienda de block a la que se puede acceder por medio de gradas y barandas. Asimismo, los uniformados compartieron una imagen aérea de la calle donde ubicaron a los delincuentes infraganti, mostrando que todas las residencias del área tienen techo de lámina.
En un video, la PNC especificó que los detenidos fueron encontrados cometiendo el crimen de manera flagrante y que para realizar su fechoría estaban usando una vivienda abandonada.
Detalles de los presuntos pandilleros
La PNC no dio la identidad de los detenidos, únicamente se limitó a informar que se trata de un menor de edad y un adulto. Describieron que el adulto fue llevado a un juzgado de turno y el menor de edad fue trasladado hacia un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal.
En un clip, la PNC especificó que los detenidos fueron encontrados cometiendo el crimen de manera flagrante y que para realizar su fechoría estaban usando una vivienda abandonada.
Las fuerzas de seguridad añadieron que la aprehensión se logró gracias a la denuncia ciudadana de varias personas. Asimismo, reportaron el hallazgo de un arma blanca, pero las investigaciones continúan para conocer más detalles de lo acontecido.