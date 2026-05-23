Resultado entre Xelajú vs. Municipal por el Clausura 2026

Desde las 20:00 horas, se define la serie final entre Xelajú M. C. y Municipal en el estadio Mario Camposeco. El cuadro "Altense" busca la heroica ya que con el 4-1 de El Trébol, están obligados a ganar por lo mínimo con tres goles de diferencia, y con lo necesario deberá ser de cuatro goles de diferencia.
Para este partido, Xelajú no contará con Jorge Aparicio, una de las piezas fundamentales en el armado quetzalteco debido a su doble amarilla (expulsión) en la final de ida.
Asimismo, Estuardo Chang nuevamente será la gran novedad en el arco local, donde querrá lograr su primera Liga Nacional.
Guatemala | Liga Nacional - Clausura - Play Offs
Xelaju
Sistema: No disponible
Estado:
-
23/05/2026 - 20:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Clausura - Play Offs - Guatemala
Fase
Clausura - Play Offs - Jornada Play Offs
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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17/05Municipal 4 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
-
20/03Xelaju 3 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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29/01Municipal 1 - 0 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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24/08Municipal 1 - 1 Xelajú
Liga Nacional | Finalizado
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29/03Municipal 1 - 0 Xelajú
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Xelaju
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17/05Municipal 4 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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11/05Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
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08/05Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Xelaju 2 - 0 Marquense
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Marquense 1 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
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17/05Municipal 4 - 1 Xelaju
Liga Nacional | Finalizado
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10/05Municipal 5 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
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06/05Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
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04/05Municipal 2 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
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01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Xelaju
Municipal
0
Sin datos
0
Alineaciones
Xelaju
- Sin alineación disponible.
Municipal
- Sin alineación disponible.