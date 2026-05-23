 Resultado entre Xelajú vs. Municipal por el Clausura 2026
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EN VIVO: Minuto a minuto de la final del Clausura 2026

Esta noche en el estadio Mario Camposeco se conoce al nuevo campeón del futbol guatemalteco.

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EN VIVO: Xelajú vs. Municipal
EN VIVO: Xelajú vs. Municipal / FOTO: EU Digital

Desde las 20:00 horas, se define la serie final entre Xelajú M. C. y Municipal en el estadio Mario Camposeco. El cuadro "Altense" busca la heroica ya que con el 4-1 de El Trébol, están obligados a ganar por lo mínimo con tres goles de diferencia, y con lo necesario deberá ser de cuatro goles de diferencia.

Para este partido, Xelajú no contará con Jorge Aparicio, una de las piezas fundamentales en el armado quetzalteco debido a su doble amarilla (expulsión) en la final de ida.

Asimismo, Estuardo Chang nuevamente será la gran novedad en el arco local, donde querrá lograr su primera Liga Nacional.      

Guatemala | Liga Nacional - Clausura - Play OffsGuatemala | Liga Nacional - Clausura - Play Offs
Xelaju
Sistema: No disponible
Estado:
-
23/05/2026 - 20:00
Municipal
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Clausura - Play Offs - Guatemala
Fase
Clausura - Play Offs - Jornada Play Offs
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 17/05
    Municipal
    Municipal 4 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/03
    Xelaju
    Xelaju 3 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/01
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 24/08
    Municipal
    Municipal 1 - 1 Xelajú
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/03
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Xelajú
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Xelaju

  • 17/05
    Municipal
    Municipal 4 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 08/05
    Comunicaciones
    Comunicaciones 2 - 2 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Xelaju
    Xelaju 2 - 0 Marquense
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Marquense
    Marquense 1 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 17/05
    Municipal
    Municipal 4 - 1 Xelaju
    Liga Nacional | Finalizado
  • 10/05
    Municipal
    Municipal 5 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 06/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Municipal
    Municipal 2 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Xelaju
Municipal
0
Sin datos
0

Alineaciones

Xelaju
  • Sin alineación disponible.
Municipal
  • Sin alineación disponible.

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