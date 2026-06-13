Karol G desata polémica con sexy foto en bikini desde un yate

Karol G sorprendió a millones de seguidores en redes sociales al compartir recientes imágenes en las que luce un bikini azul sobre un yate, demostrando su plenitud personal y profesional.
Las fotografías capturaron a la artista disfrutando del sol y el mar, con una sonrisa segura y un estilo desenfadado que generó miles de reacciones en cuestión de minutos.
En las instantáneas, la intérprete de "Provenza" y "TQG" aparece con cabello suelto y actitud espontánea, resaltando su confianza y autenticidad. El bikini azul, sencillo pero llamativo, destacó tanto su figura como su tono de piel, convirtiéndose en el punto focal de la publicación.
Las reacciones de sus admiradores no se hicieron esperar y llenaron la sección de comentarios con frases como "Ay, Dios mío", "Azul por todas partes, mami" y "Latina mami".
En menos de una hora, la publicación superó el medio millón de reacciones, demostrando el gran alcance de Karol G en la música y el entretenimiento.
El éxito y la influencia de Karol G trascienden las redes sociales. Recientemente, la artista colombiana recibió importantes galardones en la última edición de los American Music Awards, celebrados en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
Entre los premios que obtuvo destaca el Premio Internacional a la Excelencia Artística, reconocimiento otorgado solo a figuras con impacto global en la música y la cultura contemporánea.
Estos logros reflejan una etapa de consolidación para Karol G, quien continúa sumando éxitos en su carrera y posicionándose como una de las exponentes más destacadas del reguetón y la música latinoamericana.
Orgullo latino y conexión con sus raíces
En sus recientes apariciones, Karol G ha expresado el valor de sus raíces y la importancia de representar a la comunidad latina.
Durante la ceremonia de premiación, la cantante oriunda de Medellín celebró convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel del famoso festival Coachella, lo que consideró el resultado de años de trabajo y dedicación.
La artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, explicó frente a sus seguidores y colegas que su éxito no es solo personal, sino que representa a millones de personas.
"No se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina, de mi gente", dijo en un mensaje que reforzó su compromiso y orgullo por sus raíces.
Además, envió un mensaje especial a la comunidad latina en Estados Unidos, destacando su resiliencia y su empeño para salir adelante. Invitó a todos a sentirse orgullosos de sus orígenes y a celebrar cada logro colectivo frente a las adversidades.