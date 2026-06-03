 Hailey Bieber deslumbra con fotos en bikini que rompen internet
Farándula

Hailey Bieber rompe el internet con sus espectaculares fotos en bikini

Las imágenes desataron una ola de comentarios por la belleza de la modelo, la mayoría envidiando a Justin Bieber.

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Hailey Bieber, EFE
Hailey Bieber / FOTO: EFE
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Hailey Bieber protagonizó una impactante sesión fotográfica en la playa para promocionar los nuevos lanzamientos de su marca de belleza, Rhode, y las imágenes no tardaron en conquistar Instagram.

La modelo compartió una serie de fotos en las que lució un diminuto bikini negro de dos piezas, compuesto por un sostén de finos tirantes al estilo halter y un bikini de cintura baja, destacando su trabajada figura.

Con estas imágenes, la esposa del cantante Justin Bieber dio la bienvenida a lo que denominó el "verano de Rhode", en alusión a su línea de productos para el cuidado de la piel, fundada en 2022 y cuyo valor de venta rondó los 1.000 millones de dólares.

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Hailey Bieber - Instagram

Las fotografías, tomadas a la orilla del mar, se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron numerosos comentarios de sus seguidores.

Hailey Bieber posó para las cámaras con maquillaje en tonos naturales y una actitud sensual que resaltó tanto su derrière como su esculpida espalda en un collage de imágenes en blanco y negro.

"Verano de @Rhode", escribió la también empresaria, acompañando la publicación con una selección de imágenes que pronto se volvieron virales.

Las publicaciones no tardaron en acumular una lluvia de reacciones por parte de sus seguidores. Varios de los mensajes estuvieron dirigidos directamente a su esposo, el famoso intérprete de hits globales.

Un usuario escribió: "@lilbieber eres un hombre muy afortunado". Otro comentario, con tono humorístico, señaló: "Te prometo que miré con respeto @lilbieber". Un tercer internauta sentenció: "Justin es el hombre más afortunado".

La maternidad en la vida de Hailey Bieber

La actividad reciente e intensa de la modelo en Instagram sigue a una serie de revelaciones personales aparecidas meses atrás. 

En una entrevista con la revista GQ, Hailey Bieber expresó su deseo de tener más hijos junto a su esposo Justin Bieber.

"No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez".

La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 2018. En agosto de 2024, dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues, quien actualmente tiene 22 meses de edad.

El cantante, por su parte, marcó su regreso a los escenarios como cabeza de cartel del festival Coachella 2026, celebrado en abril pasado. Tanto Hailey como el pequeño estuvieron presentes en el evento, realizado en California.

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