 Julio Serrano publica libro para recaudar fondos
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Poeta guatemalteco lanza libro para recaudar fondos tras ser diagnosticado con un tumor cerebral

El escritor y poeta guatemalteco Julio Serrano presentó su nuevo libro “Avistamientos” para recaudar fondos tras ser diagnosticado con un tumor cerebral.

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Julio Serrano, Julio Serrano
Julio Serrano / FOTO: Julio Serrano
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El reconocido poeta, escritor y documentalista guatemalteco Julio Serrano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.  A través de sus redes sociales, el autor dio a conocer que fue diagnosticado con un tumor cerebral, por lo que deberá someterse a una cirugía especializada.

Como parte de los esfuerzos para cubrir los costos del procedimiento médico, decidió convertir la literatura en una herramienta de esperanza con el lanzamiento de su más reciente libro, "Avistamientos". Serrano explicó que cada ejemplar vendido contribuirá directamente a financiar la intervención quirúrgica que permitirá extraer el tumor.

La iniciativa ha despertado una ola de solidaridad entre lectores, escritores, artistas e instituciones culturales, quienes han comenzado a promover la compra del libro como una forma de apoyar al poeta en este complejo proceso. "Avistamientos" representa mucho más que una nueva publicación. Para el escritor, se ha convertido en un símbolo de resistencia, creatividad y esperanza.

La obra está disponible en preventa por Q300 en la Librería Sophos, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.  Se trata de una edición de colección en pasta dura, limitada a 500 ejemplares numerados y firmados por el escritor, cuya venta contribuirá directamente a financiar su tratamiento.

Más del escritor guatemalteco

Julio Serrano nació en Quetzaltenango en 1983 y es considerado una de las voces más influyentes de la literatura nacional. Además de su trayectoria como poeta, ha destacado como editor, documentalista y artista visual.

Fue uno de los fundadores del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y ha publicado libros de poesía, literatura infantil y crónica, varios de ellos reconocidos dentro y fuera de Guatemala.

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El guatemalteco también forma parte del medio periodístico y ha obtenido reconocimiento internacional por su trabajo en periodismo narrativo. A lo largo de su carrera, Serrano ha recibido importantes reconocimientos por su aporte a la cultura.

En 2026 fue distinguido por su libro infantil "El animal en la piedra", consolidando una trayectoria marcada por la sensibilidad, la exploración artística y el compromiso con la palabra escrita.

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