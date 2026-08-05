Papel aluminio en ventanas ¿contra el calor?

Cuando el calor se intensifica, encontrar formas económicas de mantener una casa fresca se convierte en una prioridad. En redes sociales y foros de internet se ha popularizado un sencillo truco: cubrir las ventanas con papel aluminio para impedir que el calor entre al hogar.
Aunque puede parecer un mito, especialistas coinciden en que esta técnica sí tiene fundamentos científicos. El papel aluminio posee una superficie altamente reflectante que ayuda a devolver parte de la radiación solar antes de que atraviese el vidrio y caliente el interior de una habitación.
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Papel aluminio en ventanas: el truco para enfriar tu casa sin gastar luz Colocar papel aluminio en las ventanas ayuda a reflejar la radiación solar y mantener la casa fresca en olas de calor. Expertos recomiendan pegarlo sobre cartón y colocarlo por fuera del vidrio para mayor efectividad y seguridad. #TrucoCasero #Calor #AhorroEnergía #Verano #adnnoticias♬ sonido original - adn Noticias - adn Noticias
Esto puede disminuir la ganancia de calor, especialmente en ventanas que reciben luz solar directa durante varias horas del día. Sin embargo, cabe destacar que los expertos aclaran que el aluminio no enfría los espacios por sí solo.
Su función es reducir la cantidad de energía solar que ingresa, lo que puede hacer que el ambiente se mantenga más fresco y disminuir el esfuerzo de ventiladores o equipos de aire acondicionado. Otro aspecto importante es la forma en que se coloca. Diversos especialistas señalan que el mayor beneficio se obtiene cuando el material reflectante se instala por la parte exterior de la ventana, ya que bloquea la radiación antes de que el vidrio se caliente.
Más del aluminio para el calor
Si se coloca directamente sobre la cara interior del cristal, existe el riesgo de que el calor quede atrapado entre el vidrio y el aluminio, lo que, en algunos casos, podría provocar daños por estrés térmico. El papel aluminio reduce considerablemente la entrada de luz natural, afecta la estética de la vivienda y no sustituye sistemas de aislamiento más eficientes, como ventanas de doble vidrio, películas reflectantes diseñadas para uso arquitectónico o cortinas térmicas.
Para mejorar el confort dentro del hogar durante una ola de calor, los especialistas también recomiendan mantener las persianas cerradas en las horas de mayor radiación solar. En conclusión, poner papel aluminio en las ventanas sí puede ayudar a reducir el calor, siempre que se utilice correctamente y se entienda que se trata de un recurso económico y provisional.