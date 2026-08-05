Asesinan al tiktoker César Gastelum en transmisión en vivo

El influencer mexicano César Gastelum murió la noche del martes 4 de agosto tras ser víctima de un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales desde Culiacán, Sinaloa. El hecho quedó parcialmente registrado en el directo y rápidamente generó conmoción entre miles de usuarios que seguían su contenido.
Gastelum era conocido por sus videos de humor y estilo de vida, acumulando más de medio millón de seguidores en TikTok, donde se había convertido en una figura popular entre el público joven.
@cesargastelum04
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El ataque ocurrió durante un reto en vivo
De acuerdo con los primeros reportes, el creador de contenido se encontraba acompañado por dos amigos frente a un restaurante de comida rápida, vestidos como repartidores como parte de un reto que transmitían en directo.
Mientras conversaban con sus seguidores, una motocicleta con dos hombres se aproximó al lugar. Según las autoridades y medios locales, uno de los ocupantes descendió o se acercó lo suficiente para dispararle directamente en la cabeza.
Advertencia: El siguiente video contiene imágenes de violencia que pueden resultar impactantes. Se deja a discreción de cada usuario su reproducción.
La transmisión se interrumpió inmediatamente después del ataque. Aunque el video original fue retirado de la plataforma, fragmentos comenzaron a circular en algunos sitios de internet y redes sociales.
Inicialmente fue identificado como repartidor
En un primer momento, los reportes policiales señalaron que la víctima era un repartidor de comida. Sin embargo, tras revisar el material audiovisual y recopilar testimonios, las autoridades confirmaron que se trataba de César Gastelum.
El ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial de Culiacán, muy cerca de instalaciones de la Fiscalía estatal, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad, personal militar y peritos, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
¿Quién era César Gastelum?
César Gastelum era un creador de contenido originario de Sinaloa que había ganado gran popularidad en TikTok gracias a sus videos de humor, retos virales y publicaciones relacionadas con su estilo de vida. En sus redes sociales también compartía momentos con amigos, recorridos por distintos lugares y contenido cotidiano que le permitió conectar con una amplia comunidad de seguidores.
El influencer acumulaba más de 500 mil seguidores en TikTok y cientos de miles de interacciones en sus publicaciones, convirtiéndose en una de las figuras digitales más conocidas de Culiacán. Su contenido era seguido principalmente por jóvenes, quienes destacaban su carisma, sentido del humor y cercanía con su audiencia.
En los últimos meses, Gastelum participó en diversas colaboraciones con otros creadores de contenido de la región y continuó aumentando su presencia en redes sociales. Horas antes del ataque, incluso había publicado contenido con aparente normalidad, sin que existieran señales públicas de que enfrentara alguna situación de riesgo.
Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida por parte de familiares, amigos, seguidores y otros influencers, quienes lamentaron la muerte del joven creador de contenido y expresaron sus condolencias a sus seres queridos.
@cesargastelum04
Lo hacemos a nuestro modo 😂😮💨 #challenge #callate #fyp #eyquepaso #humor♬ sonido original - Cesar Gastelum