 Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y lahares
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Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y lahares

Según el Insivumeh, se espera que la actividad eruptiva disminuya gradualmente durante las siguientes horas.

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Fotografía que muestra el volcán de Fuego en erupción el martes 4 de agosto de 2026 en Alotenango, Sacatepéquez. , EFE
Fotografía que muestra el volcán de Fuego en erupción el martes 4 de agosto de 2026 en Alotenango, Sacatepéquez. / FOTO: EFE
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, tras 45 horas desde el inicio de la actual erupción del Volcán de Fuego, la actividad continúa, aunque se prevé una disminución gradual durante las próximas horas.

Por medio de un boletín especial, la entidad expuso que el monitoreo sísmico muestra un retorno sostenido de la señal a valores cercanos a los niveles base, aunque persisten pequeñas variaciones. Asimismo, se registra tremor acústico continuo, acompañado por emisiones de gases y ceniza, además de sonidos de desgasificación.

Se detalló que las cámaras de vigilancia han permitido observar explosiones de intensidad débil a moderada que expulsan fragmentos de lava entre 100 y 150 metros sobre el cráter. Parte de este material se ha acumulado de forma inestable en la parte alta del volcán, lo que provoca el descenso de bloques incandescentes por las barrancas Ceniza y Seca.

En ese contexto, se advirtió que no se descarta la generación de corrientes de densidad piroclástica debido al colapso de esos depósitos de lava. Estos flujos podrían recorrer entre cinco y siete kilómetros por distintas barrancas, representando la mayor amenaza para las comunidades cercanas, especialmente en el flanco suroeste del volcán.

La institución también alertó sobre la posibilidad de lahares de impacto bajo a medio en las barrancas Seca y Ceniza, debido a las lluvias pronosticadas, por lo que mantiene un monitoreo permanente mediante estaciones sísmicas, sensores de infrasonido, cámaras web e imágenes satelitales.

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