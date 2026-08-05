Mohamed Salah jugará en la Superliga de Turquía

Mohamed Salah ya tiene definido el próximo desafío de su exitosa carrera. Tras poner fin a su ciclo de nueve temporadas con el Liverpool, el delantero egipcio fue presentado como nuevo jugador del Trabzonspor, equipo de la Superliga de Turquía. El experimentado atacante, de 34 años, llegó al aeropuerto Atatürk de Estambul para completar los últimos trámites de su incorporación, antes de trasladarse a Trabzon, donde fue recibido con gran expectativa por la afición del club.
La contratación fue confirmada oficialmente por el Trabzonspor, que invitó a sus seguidores a participar en el tradicional recibimiento que suele acompañar la llegada de grandes figuras al fútbol turco. La institución logró imponerse en la disputa por el fichaje del atacante, quien también despertó el interés de otros clubes. Aunque en un principio se especuló con un posible acuerdo con el Besiktas, las diferencias económicas impidieron que esa negociación llegara a buen puerto.
El nuevo reto de Mohamed Salah
Además del interés desde Turquía, Salah también recibió propuestas provenientes de la Major League Soccer y del fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, el egipcio optó por continuar su carrera en el Trabzonspor, que alcanzó un acuerdo para vincularlo por dos temporadas con un salario cercano a los 17 millones de euros por campaña. La decisión representa un nuevo reto para uno de los futbolistas africanos más destacados de las últimas décadas.
Con su llegada al conjunto de Trabzon, Salah deja atrás una etapa inolvidable en el Liverpool, donde se consolidó como una de las máximas figuras de la historia reciente del club. Durante su paso por Anfield conquistó la Liga de Campeones de la UEFA, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga, entre otros títulos. Ahora, el denominado "Faraón" buscará aportar su experiencia y calidad para convertir al Trabzonspor en un serio protagonista del fútbol turco y abrir un nuevo capítulo en una carrera repleta de éxitos.