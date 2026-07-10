Mohamed Salah rompe el silencio tras la eliminación de Egipto y lanza esperanzador mensaje

Tras la eliminación de Egipto en el Mundial 2026, Mohamed Salah reapareció con un emotivo mensaje dirigido a millones de aficionados. El capitán de los “Faraones” hizo una promesa que ya emociona a todo un país.

Mohamed Salah decidió hablar cuando las emociones comenzaron a calmarse. Tres días después de la dolorosa eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la selección africana reapareció en redes sociales para enviar un mensaje cargado de autocrítica, esperanza y compromiso con el futuro del futbol egipcio.

Las palabras del delantero, quien terminó el partido entre lágrimas tras la remontada argentina, fueron recibidas con miles de muestras de apoyo por parte de aficionados que aún intentan asimilar una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente de la selección.

El mensaje que emocionó a Egipto

A través de sus redes sociales, Mohamed Salah publicó un mensaje dirigido a toda la afición egipcia.

"Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el futbol egipcio en la escena internacional. Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza", escribió el goleador.

Las palabras del atacante fueron interpretadas como una muestra del liderazgo que ha ejercido durante años con la selección nacional y como una declaración de intenciones para el próximo ciclo mundialista.

Una eliminación que dejó huella

Egipto estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.

El conjunto africano vencía 2-0 a Argentina hasta el minuto 79 y acariciaba el boleto a los cuartos de final. Sin embargo, la Albiceleste protagonizó una remontada histórica al marcar tres goles en apenas 13 minutos y sellar una victoria que dio la vuelta al mundo.

El encuentro terminó envuelto en polémica debido a los reclamos del cuerpo técnico egipcio por varias decisiones arbitrales.

La Federación Egipcia de Futbol incluso presentó una protesta formal ante la FIFA solicitando una revisión del desempeño del árbitro francés François Letexier.

Salah terminó entre lágrimas

Al finalizar el encuentro, las cámaras captaron a Mohamed Salah visiblemente afectado. El delantero abandonó el terreno de juego entre lágrimas y fue consolado por varios integrantes de la delegación egipcia, entre ellos el exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf, quien forma parte del proyecto deportivo de la federación.

Las imágenes reflejaron el duro golpe que significó para el capitán quedar eliminado después de haber estado tan cerca de hacer historia.

A sus 34 años, Mohamed Salah continúa siendo el máximo referente del futbol egipcio. Tras una exitosa etapa con el Liverpool, donde conquistó la UEFA Champions League, la Premier League, el Mundial de Clubes y múltiples reconocimientos individuales, el delantero afronta una nueva etapa en su carrera mientras define su futuro a nivel de clubes.

Más allá de su situación contractual, Salah ha dejado claro que su prioridad sigue siendo ayudar al crecimiento de la selección nacional.

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