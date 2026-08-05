Alma Cero muestra su cambio antes de la cirugía de alopecia

Alma Cero ha revelado públicamente su decisión de someterse a un trasplante capilar para abordar la alopecia por tracción, un padecimiento que la ha acompañado desde su infancia.
Con la franqueza que la caracteriza, la artista compartió los detalles de su situación y su plan para recuperar la densidad capilar, respondiendo con humor a las especulaciones sobre su cabello: "¡Sí estoy pelona, ¿y qué?!"
Según explicó Alma Cero, el origen de su alopecia se remonta a sus años de ballet, cuando los peinados extremadamente tirantes, como los chonguitos que le hacían su abuela y su mamá, provocaron una tensión constante en sus folículos pilosos.
Esta práctica, común en la danza, derivó en una condición que ahora busca corregir.
La actriz reconoció que el público ya había notado la situación de su cabello, lo que la impulsó a tomar una decisión.
Afortunadamente, cuenta con el apoyo y la experiencia de su esposo, Enrique Orozco, quien es especialista en tricología y trasplante capilar.
"Ahí tengo al doctor. Que los cabellos de atrás me los pase para acá. Que me haga un trasplante capilar, para que ya no anden diciendo que si estoy borracha, que si estoy pelona", comentó Alma, mostrando su determinación.
Su postura ante las críticas
En un mundo donde las redes sociales a menudo se convierten en un foro de críticas, Alma Cero ha desarrollado una piel gruesa. La actriz manifestó que el "hate" o la negatividad en línea no le afectan.
"Una ya se sabe esta carrera, ya lleva mucho tiempo en esto. Que digan lo que quieran. Las redes sociales de alguna manera ya se han vuelto como el basurero emocional, para que la gente diga y se desahogue", expresó.
Para ella, las críticas no son un problema, ya que no es su forma de pensar ni de ser. Respecto a otros procedimientos estéticos, Alma Cero recordó el cambio de color de ojos que se realizó el año pasado.
Aseguró sentirse muy bien con el resultado, aunque requiere el uso ocasional de gotas para la resequedad, una consecuencia común en este tipo de intervenciones con láser.
Sin embargo, la actriz es cautelosa con otras modificaciones. Descartó el bótox, explicando que le hace lucir las cejas como las de Jack Nicholson, dándole una expresión de enojo constante.
"Ahorita estoy bien, le gusto a mi marido, que es lo único que me importa, y estoy haciendo mucho ejercicio para mantener las rodillas aceitadas, porque luego sí truenan", afirmó, priorizando su bienestar y la aceptación de su pareja.