Neymar protagoniza un altercado con dirigentes del Remo

Lo que debía ser una noche de celebración para Santos FC por su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil terminó envuelto en la polémica. El conjunto paulista derrotó 1-0 al Clube do Remo en el estadio Mangueirão de Belém y selló su pase a la siguiente ronda, pero el foco de atención se desplazó rápidamente hacia Neymar. El delantero brasileño quedó en el centro de la controversia tras protagonizar un fuerte intercambio de palabras y gestos con futbolistas, dirigentes e integrantes de la afición local, en una serie de incidentes que incluso requirieron la intervención de las autoridades.
Neymar comenzó el compromiso en el banco de suplentes e ingresó para la segunda mitad, donde tuvo una participación determinante al asistir a Rony en la acción que definió la eliminatoria. Sin embargo, el ambiente se fue calentando conforme avanzó el encuentro. El atacante sostuvo un cruce verbal con el jugador Edson y respondió a los abucheos de la grada con aplausos y gestos irónicos. Tras el pitazo final, el brasileño alimentó aún más la controversia al publicar un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció, con evidente tono sarcástico, el "cariño" recibido por parte del público de Belém.
Neymar se encaró con dirigentes y aficionados
La tensión alcanzó su punto máximo en la zona de vestuarios. Videos difundidos por medios brasileños mostraron a Neymar discutiendo acaloradamente con dirigentes y aficionados del Remo, mientras repetía la palabra "eliminado" y realizaba gestos desafiantes. Las imágenes generaron una inmediata repercusión en Brasil, al igual que las declaraciones del presidente del club, Antonio Carlos Teixeira, quien cuestionó duramente la actitud del futbolista y consideró que había faltado al respeto a la institución y a su afición. Por su parte, el vicepresidente Glauber Gonçalves también aprovechó la ocasión para expresar su inconformidad con el arbitraje, especialmente por la expulsión del defensor Marllón tras la intervención del VAR.
Los incidentes continuaron fuera del estadio, donde un grupo de aficionados rodeó el vehículo que trasladaba a Neymar, obligando a la Policía Militar a intervenir para garantizar su salida del recinto. Mientras tanto, Santos dejó atrás la polémica y aseguró su boleto a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Atlético Mineiro. Ahora, la atención se centra en la posible actuación del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), que podría analizar las imágenes de lo ocurrido en los pasillos del Mangueirão y determinar si corresponde aplicar alguna sanción al jugador o al club paulista tras un episodio que opacó el desenlace deportivo de la eliminatoria.