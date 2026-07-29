Neymar confirma su retiro de la selección de Brasil

Neymar Jr. confirmó de manera definitiva que no volverá a defender la camiseta de la selección brasileña, cerrando así una de las trayectorias más destacadas de la historia reciente de la Canarinha. El delantero del Santos realizó el anuncio tras la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, despejando las especulaciones que habían surgido en las últimas semanas sobre un posible regreso al combinado nacional. Con esta decisión, el atacante de 34 años pone punto final a una carrera internacional marcada por grandes momentos, aunque sin lograr el ansiado título mundial.
El propio futbolista explicó que considera concluido su ciclo con Brasil y aseguró que se marcha con la satisfacción de haber entregado todo por su país. "Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más", expresó Neymar ante los medios. Sus declaraciones también ponen fin a los rumores alimentados por publicaciones en redes sociales y por un video generado con inteligencia artificial que lo mostraba levantando la Copa del Mundo en 2030.
Amarga despedida de Neymar de Brasil
La decisión del exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain llega después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Noruega. Tras aquel encuentro, Neymar ya había dejado entrever que su recorrido con la selección había terminado al afirmar: "Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el MetLife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó". Aunque su padre publicó posteriormente una carta abierta animándolo a continuar representando a la selección, el propio futbolista confirmó este miércoles que no cambiará de opinión.
Durante su carrera con la selección absoluta, Neymar disputó cuatro Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. A pesar de su talento y de convertirse en uno de los máximos referentes del fútbol brasileño, nunca consiguió levantar el trofeo mundialista.
Su mejor actuación llegó en el Mundial de 2014, cuando Brasil alcanzó las semifinales, aunque el delantero no pudo disputar aquel histórico encuentro debido a una lesión. En su última participación, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, regresó tras una larga ausencia provocada por problemas físicos y tuvo un papel secundario, cerrando definitivamente un capítulo que quedará grabado en la historia del fútbol brasileño.