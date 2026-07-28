Servicio de transporte en Antigua Guatemala será restablecido

Luego de dos días sin servicio de transporte de pasajeros en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, debido a que los pilotos son víctimas de amenazas por parte de extorsionistas, el servicio será restablecido progresivamente desde este miércoles 29 de julio.
La Gobernación Departamental de Sacapéquez informó que tras sostener un diálogo con el gremio de transportistas, se acordó restablecer progresivamente el servicio a partir del miércoles.
Los agentes de la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil (PNC) continuará implementado las acciones operativas para garantizar la seguridad de choferes, ayudantes y usuarios del servicio de transporte, así como el control en carreteras e identificación de personas, indicó Gobernación.
Ataques al transporte
De acuerdo con la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano dan cuenta de que en el primer semestre de 2026 se reportó la muerte de 60 personas en hechos violentos en vehículos colectivos de pasajeros. Asimismo, se reveló que en los ataques resultaron heridas 44 personas, siendo los usuarios los más afectados, con 22 heridos y 9 muertos.
En los incidentes también fueron asesinados 17 pilotos de mototaxi, 8 de autobuses extraurbanos 6 de taxis colectivos, 3 de taxis no autorizados y 3 supuestos delincuentes. Según los datos, la mayoría de hechos están relacionados con extorsión, asaltos y ajuste de cuentas.
En ese sentido, el defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, dijo que se han incrementado los hechos violentos en el servicio público.
Asimismo, el delegado señaló que el reto del gobierno es implementar un servicio colectivo de calidad, seguro y con una tarifa justa, tomando en cuenta que la mayoría de hechos se dan en unidades sin autorización.