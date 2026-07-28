 Resultado Olimpia vs. Mixco - Copa Centroamericana 2026
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Deportivo Mixco cae en su debut en la Copa Centroamericana

Los chicharroneros tuvieron un debut amargo en el torneo al perder 2-0 ante el Olimpia de Honduras; Jorge Benguché y Edwin Rodríguez fueron los anotadores.

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Partido entre Olimpia y Mixco por la Copa Centroamericana 2026
Partido entre Olimpia y Mixco por la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Agencia EFE
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Este martes se dio el esperado debut del Deportivo Mixco en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los chicharroneros visitaron el Estadio Nacional Chelato Uclés para medir fuerzas contra el Olimpia de Honduras, uno de los clubes más laureados de Centroamérica. 

El equipo dirigido por Fabricio Benítez no se achicó ante el escenario y fue a proponer a Honduras, tuvieron ocasiones de gol pero fue el Olimpia que pegó primero en el marcador. Al minuto 27 Jorge Benguché adelantó a los 'leones', el delantero le ganó la posición a Jorge Sotomayor y definió entre las piernas de Kevin Moscoso, que había salido para achicar su área. Los hondureños se fueron al descanso con una ventaja mínima.

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Once del Deportivo Mixco en su debut en la Copa Centroamericana - Agencia EFE

Mixco dejó buenas sensaciones en el segundo tiempo

Lejos de replegarse y evitar un marcador aún más amplio, Mixco salió a proponer al segundo tiempo y tuvieron varias ocasiones para empatar el juego, el portero Edrick Menjívar empezaba a ser figura para los 'leones' que no la pasaban bien ante el cuadro mixqueño.

El Deportivo Mixco seguía batallando y tenían a Olimpia contra las cuerdas, las llegas eran constantes y parecía cuestión de tiempo para que llegara el empate en Tegucigalpa, pero en el futbol las que no haces te las hacen y así fue, al minuto 80 Olimpia anotó el 2-0 por medio de Edwin Rodríguez, a quien le filtraron un balón y con un remate cruzado venció a Kevin Moscoso para sentenciar el partido.

Los chicharroneros volverán a la actividad en la Copa Centroamericana hasta dentro de dos semanas. El 11 de agosto visitarán al Deportivo Saprissa (20:00 horas) el club más laureado del futbol centroamericano.

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Partido entre Olimpia y Mixco por la Copa Centroamericana 2026 - Agencia EFE
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