La IFAB reabre la polémica del VAR en el Argentina vs. Suiza

La expulsión de Breel Embolo ante Argentina vuelve a generar debate tras una circular de la IFAB que aclara que el protocolo del VAR aún no contemplaba esa revisión.

A varios días del final del Mundial 2026, una nueva polémica ha surgido a raíz de una circular publicada por la IFAB, organismo encargado de las Reglas de Juego. El documento no modifica el resultado del encuentro entre Argentina y Suiza, pero sí aclara que el protocolo vigente del VAR no contemplaba el procedimiento utilizado en la jugada que terminó con la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante los cuartos de final.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro recurrió al VAR bajo la figura de "confusión de identidad" tras una disputa entre Leandro Paredes y Embolo. Después de la revisión, el atacante suizo fue expulsado por una presunta simulación, una decisión que generó un intenso debate y que ahora vuelve a estar en el centro de la conversación tras la publicación de la circular.

Esto dice la IFAB sobre la roja a Breel Embolo

La IFAB recuerda que una tarjeta amarilla que no implique una segunda amonestación únicamente puede revisarse para corregir un caso de identidad equivocada, es decir, cuando el árbitro sanciona al futbolista incorrecto. La infracción en sí no puede ser reconsiderada mediante el VAR. Además, el organismo señala que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue bien recibido el uso de esta cláusula para gestionar simulaciones, aunque precisa que esa posibilidad todavía no formaba parte del protocolo oficial y será incorporada únicamente después de la revisión anunciada en una futura circular.

Aunque la aclaración no cambia lo sucedido en el partido, sí deja establecido que el procedimiento empleado en aquella acción aún no estaba autorizado por el reglamento vigente. De esta manera, la IFAB reabre el debate sobre una de las decisiones arbitrales más discutidas del Mundial 2026 y pone nuevamente el foco en los límites de la intervención del VAR en este tipo de jugadas.

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