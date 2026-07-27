Cabo Verde se adueña del Mejor Gol del Mundial 2026

La FIFA premió la obra maestra de Sidny Lopes Cabral como el mejor gol del Mundial 2026, seguido por los tantos de Shomurodov e Isidor en el podio.

El Mundial 2026 dejó momentos inolvidables, pero uno de ellos brilló por encima del resto. El gol del caboverdiano Sidny Lopes Cabral ante Argentina, en los dieciseisavos de final, fue elegido por la FIFA como el mejor tanto del torneo. Una obra de talento, atrevimiento y precisión que, pese a no evitar la eliminación de Cabo Verde, quedó grabada como una de las grandes postales de la competición.

La acción ocurrió en el minuto 103 del encuentro, ya durante la prórroga, después de que ambas selecciones terminaran igualadas 1-1 en el tiempo reglamentario. Argentina había recuperado la ventaja con un tanto de Lisandro Martínez, pero apenas diez minutos después apareció Lopes Cabral para devolver la esperanza a su equipo. El lateral, con un potente disparo de derecha desde una posición casi imposible en el costado izquierdo del área, colocó el balón en la escuadra más lejana y dejó sin opciones al guardameta argentino.

Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial

Antes de ejecutar el remate, Lopes Cabral protagonizó una brillante jugada individual: dejó atrás a Alexis Mac Allister con un recorte dentro del área y encontró un pequeño espacio para intentar el disparo. "Vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas", explicó el jugador a la FIFA al recordar el momento. El futbolista aseguró que al ver la pelota dirigirse hacia la escuadra no podía creer lo que acababa de conseguir, especialmente en un escenario tan importante y ante un rival de la talla de Argentina.

Sin embargo, la alegría de Cabo Verde duró poco. En el minuto 111, Diney marcó en propia puerta y Argentina terminó avanzando a la siguiente ronda. Aun así, el gol de Lopes Cabral ya había alcanzado un lugar especial en la historia del Mundial. Incluso recibió el reconocimiento de una de sus grandes inspiraciones, el brasileño Marcelo, quien le envió un mensaje de felicitación y le confesó que había votado por su anotación como la mejor del campeonato. El podio de los mejores goles lo completaron Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, por su tanto ante República Democrática del Congo, y Wilson Isidor, de Haití, por su anotación frente a Marruecos.

Sidny Lopes Cabral - EFE.

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