Se retira el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026

El hombre que tuvo en sus manos el partido más importante del planeta decidió colgar el silbato en el momento más alto de su carrera.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić anunció el final de su trayectoria profesional apenas una semana después de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada entre España y Argentina el pasado 19 de julio. La noticia fue confirmada este lunes por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que destacó la importancia de su legado dentro del arbitraje internacional y el impacto que dejó a lo largo de más de una década en la élite del fútbol.

Con 46 años, Vinčić cierra su carrera tras alcanzar el mayor reconocimiento posible para un árbitro: impartir justicia en la final de un Mundial. La federación eslovena señaló que este nombramiento consolidó su posición entre los mejores colegiados de la historia, gracias a una trayectoria caracterizada por la autoridad, el equilibrio y la capacidad para controlar encuentros de máxima exigencia. Su despedida llega, además, después de una temporada en la que recibió importantes distinciones por su desempeño.

El Mundial puso fin a la carrera de Slavko Vinčić

Entre los reconocimientos más destacados figura el premio de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que lo distinguió como el mejor árbitro del Mundial 2026 por su firmeza y claridad en la aplicación del reglamento. Asimismo, fue galardonado en Italia con el prestigioso premio Giulio Campanati, un reconocimiento que resalta la excelencia arbitral y que refuerza el prestigio alcanzado por el esloveno en el escenario internacional.

Desde su debut en competiciones internacionales en 2010, Vinčić dirigió algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo. Entre ellos destacan la final de la Europa Legaue de 2022 entre Eintracht Frankfurt y Glasgow Rangers, así como la final de la Champions League de 2024, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund. Ese mismo año fue reconocido por la IFFHS como el segundo mejor árbitro del mundo. Con su retiro, el fútbol despide a uno de los jueces más respetados y consistentes de la era moderna, cuyo legado permanecerá como referencia para las futuras generaciones de árbitros.

Slavko Vincic. - EFE.

Etiquetas